La Corriente de Unidad Popular emitió un comunicado por el cierre de listas

La Corriente de Unidad Popular, que competirá en las elecciones legislativas en el Frente de Unidad Ciudadana realizó un comunicado en relación a la situación vivida con el cierre de listas el día sábado.

TEXTO COMPLETO:

En el día de ayer y en el marco de proceso electoral en vistas a las elecciones primarias del próximo 13 de agosto, la CORRIENTE DE UNIDAD POPULAR en la alianza de UNIDAD CIUDADANA, presentó en tiempo y forma la nómina de candidatos para Concejales y Consejeros Escolares.

Horas después, en una reunión celebrada por la tarde con dirigentes que patrocinan la candidatura del compañero Leonardo Boto, fuimos invitados a desistir de la presentación de nuestra lista y sumarnos a la del candidato mencionado, dejando trascender la posibilidad de que si no era aceptada la oferta, corría riesgo la oficialización de nuestros candidatos.

La CORRIENTE DE UNIDAD POPULAR con el compañero Miguel Prince a la cabeza es el resultado de la confluencia de distintas organizaciones políticas y sociales unidas detrás de objetivos compartidos y de un programa común. No somos el rejunte de militantes y activistas perdidos sino de una convergencia programática que tiene dos objetivos fundamentales: 1ro recuperar para el pueblo de Luján el gobierno del estado municipal y, 2do. Acompañar el proyecto nacional que desde UNIDAD CIUDADANA lidera la compañera Cristina Fernández de Kirchner.

No se trata de una competencia de personalismos ni de cargos, se trata de diferencias en el enfoque, en el diagnóstico, en la práctica política y, sobre todo en el programa que el pueblo de Lujan exige a fin de superar el estancamiento y el desgobierno de quienes hoy ocupan el palacio municipal.

En ese marco y más allá del rechazo que nos provoca ser cuestionados como actores políticos que no necesitan esgrimir procedencias ni trayectorias que son por todos más que conocidas y reconocidas, nuestra respuesta fue y ha sido irreductible. No vamos a desistir de nuestra participación en las elecciones. Si así lo hiciéramos, estaríamos renunciando a nuestras más profundas convicciones democráticas y flaco favor le haríamos a los miles de lujanenses esperanzados en contar con una alternativa superadora como la que ofrece LA CORRIENTE DE UNIDAD POPULAR.

Por todo ello:

Ratificamos nuestro rechazo a todo intento de impedir nuestra participación electoral como fuerza del espacio de Unidad Ciudadana.

Exhortamos a los compañeros y compañeras, comprometidos con el proyecto liderado a nivel nacional por la compañera Cristina Fernández de Kirchner y a los pre candidatos por la lista Unidad Ciudadana por Luján, encabezada por Leonardo Boto, a expresarse pública y categóricamente a favor de la más amplia y democrática participación electoral y en contra de cualquier tipo de maniobra tendiente a proscribir a la CORRIENTE DE UNIDAD POPULAR.

Hacer saber al pueblo de Luján que no vamos a tolerar ninguna impugnación a la lista presentada toda vez que la misma cumple en todos sus aspectos con las exigencias formuladas en las normas y leyes electorales vigentes, en su caso agotaremos todas las instancias a fin de alcanzar nuestro reconocimiento a participar.

Manifestar nuestro ferviente compromiso con los principios elementales de la democracia política y la participación ciudadana.

Declarar el estado de alerta y movilización de la CORRIENTE DE UNIDAD POPULAR hasta tanto la Junta Electoral oficialice las listas de candidatos presentadas por nuestra fuerza en el día de la fecha.

Publicado el Lunes 26 de Junio de 2017