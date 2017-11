La concejal Pascualín presentó un proyecto sobre la “Reforma Laboral”

En el marco del debate por la “Reforma Laboral”, la concejal de Peronismo Para la Victoria Vanina Pascualín presentó un proyecto de resolución a tratarse en la próxima sesión ordinaria del 27 de noviembre. El mismo está dirigido al Presidente de la Nación Mauricio Macri, repudiando enérgicamente tal reforma. La edil en la resolución considera:

Que la lógica del proyecto se acerca mucho a las reformas laborales recientemente aprobadas en Brasil y en Francia, aunque adaptando su contenido a la legislación de nuestro país. Se trata de un proyecto que incluye normas sobre relaciones individuales, sobre relaciones colectivas, sobre fomento del empleo y formación profesional, sobre cuestiones tributarias, etc. Es decir, en un mismo instrumento se volcaron gran parte (o la totalidad) de las demandas patronales, con el objetivo de tratarlas en forma unificada y evitar así una discusión más detallada de cada punto en particular.

Que esta reforma afectará derechos laborales conquistados en más de 100 años de lucha de los trabajadores.

La reforma implica Modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo:

• Fomento de la tercerización.

• Reducción de las indemnizaciones por despido.

• Ampliación de las facultades patronales de modificar las condiciones de trabajo.

• Legalización del fraude laboral a través de la contratación de monotributistas.

• Extensión de las pasantías laborales.

• Flexibilización de la jornada de trabajo por medio del banco de horas y del contrato a tiempo parcial.

• Mayores facilidades para el despido de trabajadores a través del “Fondo de cese laboral”.

• Reducción del plazo de prescripción laboral.

• Registración laboral y abaratamiento del despido de trabajadores no registrados.

• Reducción de aportes patronales.

• Amenazas a las organizaciones sindicales: Posible cancelación de personerías e inscripciones gremiales.

Publicado el sábado 25 de noviembre de 2017