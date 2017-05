La banda Rerum Novarum festeja sus 80 años

La banda Rerum Novarum festeja el próximo jueves 25 de mayo, a las 20:30 horas, sus 80 años con una función en el teatro Trinidad Guevara. La entrada será libre y gratuita.

HISTORIA

La Banda de música “RERUM NOVARUM”, es una institución cultural fundada el 25 de mayo de 1937, en Jáuregui, por Don Julio Steverlynck, titular de la entonces empresa textil “Algodonera Flandria”.

Toma su nombre de la encíclica papal “Rerum Novarum” sobre la cuestión obrera, lanzada por S.S. el Papa León XIII, el 15 de mayo de 1891; en la misma se tratan la problemática de la producción masiva y los roles de patrones, obreros y estado.

Su formación original contaba con varios integrantes; su primera actuación ocurre en su pueblo, desfilando en la Avenida Flandes frente a toda su gente, interpretando su repertorio de 2 marchas; en aquella oportunidad, solo 4 músicos pudieron interpretar la introducción del Himno Nacional, dada su dificultad.

En su estandarte se observa el símbolo de la Banda, conformado por una lira en representación de la música, fusionada con una cruz en asociación al origen cristiano de sus fundadores.

Su misión es la de darle un entorno musical a los actos conmemorativos, fechas patrias, eventos sociales, culturales y religiosos, tanto en nuestro pueblo como en localidades vecinas.

A lo largo de su ininterrumpida vida, lleva en su haber mas de 1500 actuaciones y 2400 ensayos, habiendo actuado para presidentes de la República y para los Reyes de Bélgica en ocasión de su visita a la Argentina.

A pesar del fallecimiento de su fundador Don Julio Steverlink en el año 1975, la Banda continúa su actividad.

En el año 1982, a raíz de la llegada a nuestro país de S.S. el Papa Juan Pablo II, fue la única banda argentina que lo recibiera, interpretando en la ciudad de Luján el Himno Papal; en ese entonces, el periodismo nacional no dudo en denominarla: “la Banda del Papa”, publicándose en numerosos medios gráficos, incluso llegando a la tapa de la revista Gente.

En el año 1989 la textil Flandria entra en convocatoria de acreedores, para cerrar sus puertas definitivamente en 1995. Pese a esto, la Banda continúa funcionando con el esfuerzo de sus músicos en calidad de voluntario.

En el año 1991, se produce un cambio muy importante que llega hasta el día de hoy, con la incorporación de mujeres a las filas de la Banda, dándole un aire más moderno y humano.

De la mano de Magoya Films, en el año 2001 tuvo su propia película, un largometraje que relata su rica historia, su relación con la familia fundadora, la textil Flandria y haciendo hincapié en el esfuerzo de cada músico por mantenerla viva. Fue presentada en varios países, como Uruguay, Bélgica, Noruega y Cuba, recibiendo varios premios internacionales de cine.

Tuvo presentaciones muy importantes, como la del teatro Cervantes junto a Los Pericos y los trompetistas Marcelo Gilliespi Rodríguez y Mex Urtizberea. También participó en varios programas de televisión, entre ellos “La Misión”, “Siempre Listos”, y presentándose en el Village de recoleta, entre otros.

Tuvo actuaciones internacionales, en la República Oriental del Uruguay participando de un intercambio cultural de la Embajada Argentina, el 25 de mayo de 2003 en Colonia del Sacramento, y en las fiestas de Reyes de Montevideo, en enero de este año.

Por su trayectoria recibió premios como el Santa Clara de Asis y el Fenix.

A lo largo de su larga historia han pasado muchísimos integrantes, que muy difícilmente podamos enumerar, algunos con permanencia durante varias décadas. Sostenemos que muy difícilmente alguna familia de la zona no tenga o haya tenido un familiar en nuestra querida Banda.

Actualmente está integrada por músicos de muy variadas edades, que van desde los 7 a los 60 años.

Cabe destacar que la Banda funciona como escuela de músicos, formando en su seno a los nuevos integrantes, proveyendo sus uniformes, instrumentos y clases de música. Nos hemos transformado en una gran familia que establece la comunión entre sus integrantes, procurando que la brecha de generaciones no sea impedimento para lograr todos juntos un objetivo común: “llevar nuestra musica a todas partes”.

Nuestra agrupación ha sabido diferenciarse de las bandas militares, abarcando un amplio repertorio que incluye: música protocolar, clásica y religiosa; también obras infantiles, temas populares como tango, pasodoble entre otros, y las infaltables marchas militares.

La realidad actual es difícil de sobrellevar, pero los músicos no escatiman esfuerzos para lograr que ésta banda se perpetúe indefinidamente más allá del paso de sus integrantes. Es nuestro deseo más profundo que “la RERUM NOVARUM siga sonando”.

Publicado el Lunes 22 de Mayo de 2017