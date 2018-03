Juan Lavorato entregó tres cartas por el derecho a la identidad de los ex combatientes

El pasado martes 20 de marzo se llevó a cabo un homenaje en el Congreso de la Nación, a veteranos de malvinas de la ex Comisión Nacional. Estuvo en ese acto el Congresal de la Federación Nacional y ex combatiente lujanense Juan Lavorato , quién explicó que lo que se celebró fue el proyecto iniciado en el 2012, donde se pudo dar identidad a quienes estaban sin nombre en sus tumbas. “Hoy en día 88 compañeros tienen su nombre y apellido”, detalló.

En el acto estuvieron presentes familiares de ex combatientes de todo el país y señaló que, “son todas personas que adhirieron a la lucha, porque esto no es un camino fácil, donde se interpusieron obstáculos”. Cabe decir, que el lunes 26 de marzo los familiares estarán viajando a las islas, yendo y volviendo en el día. “En el caso de la familia Hüdepohl de Luján que viaja, la señora esposa y las hijas, la idea es que puedan cerrar su duelo definitivamente después de tantos años”, resaltó Lavorato.

“Esperemos que no sea un cierre, nosotros por eso en la Cámara de Diputados expresamos nuestra posición, porque faltan compañeros identificar. Entonces no queremos que esto sea una mera foto de este viaje, sino que la lucha va a continuar”, consideró. Además, explicó que llevó una carta de la familia Hüdepohl, la cual fue entregada, para que los análisis de ADN continúe y no se detenga. En ese sentido, resaltó a las familias Torres y Politis que necesitan que se de continuidad a los estudios, por lo que explicó que entregó estos tres sobre en el Congreso de la Nación.



Publicado el lunes 26 de marzo de 2018