Joven baleado: el menor quedó en libertad

Mientras Facundo Pintos, el joven baleado noches atrás en 25 de Mayo y 9 de Julio, de los cuatro detenidos en General Rodríguez, el menor de edad recuperó la libertad y ahora son tres los detenidos.

Para los investigadores, alguno de los detenidos podría ser el autor del disparo a Pintos, es clave la declaración del joven, para saber a ciencia exacta si son o no sus atacantes.

En las próximas horas Pintos será dado de alta del Hospital.

“Hubo reconocimientos de víctimas de robos de motos algunos dieron positivos y otros no” dijeron los investigadores, como en el caso del robo de una moto en Lanusse con un disparo al piso.

Uno de los tres detenidos, según supo Luján en Línea, no fue reconocido por ninguna persona aunque se creería que esa persona podría tener implicancia en la causa Pintos.

El arma encontrada en Rodríguez le faltarían tres balas. “Dos podrían ser las que le dispararon a Pintos, una le dio en la espalda y la otra afortunadamente no lo alcanzó y la otra podría ser la de Lanusse” igual hasta que no se lleve a cabo el reconocimiento no sabremos toda la verdad, indicaron.

Luján en Línea conoció que existe una filmación de los delincuentes robando la moto, “ese detalles podría servir para la causa” expresaron.

Publicado el Miércoles 18 de enero de 2017