Jonatan Fattorini: “Vemos un estado ausente, un Intendente que no viene a trabajar”

El concejal Jonatan Fattorini también se pronunció sobre el discurso de Oscar Luciani y dijo “vemos un estado ausente, un Intendente que no viene a trabajar, la gente lo tiene que buscar en las sesiones ordinarias porque en la semana no lo puede encontrar. Hay vecinos que me decían que hace tres años esperan una reunión con el Intendente y no la tienen”.

“Habló de que hay un montón de obras que no se pueden hacer por falta de presupuesto, y los cuatro primeros años de su gestión tuvo presupuesto, el que él propuso y sin embargo no se pudo hacer las obras que se propuso”, señaló.

En cuanto a las palabras, destacó “un discurso repetido, cansador, que viene haciendo todos los años, que no llega a nada, no vimos ningún tipo de cambio en Luján”.

Publicado el Domingo 2 de Abril de 2017