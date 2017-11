Integrantes de la Multisectorial contra “Agronegocio” se reunieron con concejales 

El día miércoles 22 de Noviembre, integrantes de la Multisectorial contra el Agronegocio “La 41”, la Red Nacional de Municipios y Comunidades que fomentan la Agroecología, productores y vecinos y vecinas de Luján estuvieron presentes en la Reunión Ampliada de la Comisión de Legislación del Honorable Concejo Deliberante. En esa reunión se hicieron también presentes la Concejala Vanina Pasqualin y Facundo Romero, ambos integrantes de esa comisión y pertenencientes al Frente para la Victoria.

En la reunión los concejales plantearon el estado del proyecto mientras que las organizaciones y vecinos/as presentes contaron algunos de los aspectos centrales del texto elaborado.

Se hizo hincapie en que la ordenanza busca generar los mecanismos para brindar a los productores agroecológicos las herramientas necesarias para la producción de alimentos, y para promover ferias de consumo de estos alimentos, difundiendo la necesidad de una alimentación sana. En este sentido, se planteó que esto redunda en un beneficio para todos en el municipio, dado que desarrolla el trabajo genuino, pone a trabajar tierra ociosa, mejora la calidad alimentaria de las personas y genera mejores condiciones de salud de nuestra población.

Se planteó que el proyecto requiere además un debate central sobre la tenencia de la tierra, y no sólo sobre su uso.

Al mismo tiempo, se dejó clara la necesidad de pensar que el funcionamiento de esta ordenanza debe estar atado a la ordenanza N°5953/11, que regula el uso de agrotóxicos para uso agropecuario y que, al día de hoy, no se está cumpliendo. En este sentido, la intervención de los presentes fue contundente al exponer que en el campo la gente se está muriendo por el uso de agrotóxicos. “Se mueren niños y niñas en las escuelas. Se enferman de enfermedades que jamas habríamos imaginado. Este es un tema que ya no da lugar a debate. Mirar al costado, a esta altura, es tomar una posición”. Así, se puso en evidencia que el municipio, con su inacción ante las denuncias de fumigaciones, sigue desarrollando este modelo del agronegocio que está matando a la población del campo.

Los concejales presentes se comprometieron a hacer lo que estuviera en sus manos para promover el tratamiento del proyecto antes del cierre de sesiones del concejo, y aclararon que a pesar de no continuar con su mandato se encontraban interesados en continuar el seguimiento del mismo.

Desde las organizaciones que participamos en el armado y difusión del proyecto, los productores, productoras, consumidores, consumidoras y todos los interesados en el desarrollo de la agroecología ratificamos que seguiremos luchando en las calles por el desarrollo de alimentos sanos, sustentables y suficientes. Sin importar los resultados y respuestas del Estado, continuaremos denunciando las fumigaciones, difundiendo estas problemáticas, promoviendo la agroecología y luchando contra el agronegocio. Porque este modelo, tras tantos años de implementación, ha mostrado que no sólo es insustentable, sino también ineficiente y claramente indeseable. Degrada el ambiente, elimina diversidad biologica, nos enferma y no genera alimentos para nuestra población. Por eso, creemos que nuestra salud está por delante de las ganancias de los grandes productores y proponemos que la “alternativa” sea la regla. Que la agricultura familiar, sin agrotóxicos, que nos alimentó durante más de 10 mil años sea la forma en que nos relacionemos productores y consumidores, en el cara a cara, construyendo confianza y colectivizando experiencias.

Multisectorial contra el Agronegocio “La 41”

RENAMA

SOCLA

UTT – UNIÓN DE TRABAJADORES DE LA TIERRA

Publicado el lunes 27 de noviembre de 2017