Informaron el cronograma de trabajos en los barrios

La Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Luján informó el cronograma de trabajos de infraestructura en los barrios de Luján para el mes de octubre.

2/10/17: B° Constantini

3/10/17: B° Constantini

4/10/17: B° Constantini

5/10/17: B° Villa del Parque

6/10/17: B° Villa del Parque

7/10/17: Varios, alcantarillas, cruce de calles, etc

9/10/17: B° Villa del Parque

10/10/17: B° Villa del Parque

11/10/17: B° Villa del Parque

12/10/17: B° Lausse

13/10/17: B° Lanusse

14/10/17: Varios, alcantarillas, cruce de calles, etc

16/10/17: B° Lanusse

17/10/17: B° Lanusse

18/10/17: B° Lanusse

19/10/17: B° Zapiola

20/10/17: B° Zapiola

21/10/17: B° Varios, alcantarillas, cruce de calles, etc

23/10/17: B° La Loma y El Trébol

24/10/17: B° La Loma y El Trébol

25/10/17: B° La Loma y el Trébol

26/10/17: B° La Loma y el Trébol

27/10/17: B° Juan XXIII

28/10/17: B° Juan XXIII

30/10/17: B° Juan XXIII

31/10/17: B° Juan XXIII

Los trabajos que no se puedan realizar por la lluvia serán corridos, debiendo reajustar los días posteriores.

Publicado el lunes 9 de octubre de 2017