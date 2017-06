Inauguran el Salón Nacional de Pintura de Tango

El pasado sábado 10 de junio se realizó la selección y premiación de las obras recibidas por el XXVII Salón Nacional de Pintura de Tango e Imagen Urbana “Enrique Cadícamo”, el cual será inaugurado este sábado 24 de Junio a las 19:00 hs.

El Jurado compuesto por los artistas de renombrada trayectoria: Guillermo Didiego, Fernando Prada y Carlos María López Ramos actuaron sobre un total de 66 (sesenta y seis) obras.

Luego de una intensa labor, y contando con la presencia del Subdirector del Museo y la asistencia a cargo del personal de esta institución, quedan para ser exhibidas 47 (cuarenta y siete) obras, otorgándose los siguientes premios:

PRIMER PREMIO ADQUISICIÓN $ 20.000.- “Municipio de Luján”.-

Artista: RAMOS, Pastor Raúl – (Florida).-

Obra: Nº 22.-

Título: “Che bandoneón”.-

Dimensiones: 95 x 120 cm.-

Procedimiento: Acrílico.-

SEGUNDO PREMIO INSTITUCIONAL $ 10.000.- Museo Municipal de Bellas Artes “Fernán Félix de Amador”.-

Artista: JOFRE, Roberto – (Lobos).-

Obra: Nº 03.-

Título: “El cuarteto”.-

Dimensiones: 140 x 140 cm.-

Procedimiento: T. Mixta.-

·

SEIS MENCIONES HONORIFICAS: Medalla – Diploma “Asociación Amigos del Museo de Bellas Artes”.-

MENCIÓN HONORÍFICA: MELO, Zully – N° 16 – (Avellaneda).-

MENCIÓN HONORÍFICA: NAIM, María Adela – N° 32 – (Villa Ballester).-

MENCIÓN HONORÍFICA: CUETO, Marcela Inés – N° 34 – (Mercedes).-

MENCIÓN HONORÍFICA: BERTTI, Rosa Ana – N° 35 – (Luján).-

MENCIÓN HONORÍFICA: TORRES, María Silvia – N° 48 – (C.A.B.A.).-

MENCIÓN HONORÍFICA: NÚÑEZ, Marcos Gabriel – N° 63 – (C.A.B.A.).-

PREMIO ADQUISICIÓN AL ARTISTA LOCAL: $ 6.000.- “Asociación Amigos del Museo de Bellas Artes”.-

Artista: ZUCCHI, Francisco (Luján).-

Obra: Nº 57.-

Título: “Desencuentro”.-

Dimensiones: 97x 122 cm.-

Procedimiento: T. Mixta.-

SELECCIONADOS

BEAUDROIT, Jorge – “Ochava” – 60 x 90 cm – Acrílico – N° 26 – (Castelar).-

BLANCO, Jorge Fabián – “El tango espera” – 140 x 145 cm – Acrílico – N° 56 – (Mercedes).-

BONANNO, José – “Caminata Porteña” – 75 x 150 cm – Acrílico – N° 05 – (Ezpeleta).-

BONANNO, José – “La gran final” – 120 x 120 cm – Acrílico – N° 04 – (Ezpeleta).-

CASTIGLIA, Claudia Cristina – “Locas melodías” – 80 x 100 cm – Acrílico – N° 27 – (Luján).-

COIRINI, Alejandra – “Tango en el Paracultural” – 90 x 80 cm – Acrílico – N° 19 – (Lomas del Mirador).-

COUSO, Mariano Daniel – “Carlitos” – 130 x 92 cm – Acrílico – N° 49 – (Ituzaingó).-

COUSO, Mariano Daniel – “sensación térmica” – 150 x 150 cm – Acrílico – N° 51 – (Ituzaingó).-

DAMERI, Graciela – “Solo Bandoneón” – 100 x 100 cm – Acrílico – N°24– (Ituzaingó).-

DAWINSON, Alicia – “cada uno en lo suyo” – 100 x 100 cm – Acrílico – N° 47 – (C.A.B.A.).-

DELLA VEDOVA, Mariana – “Fusión tanguera” – 100 x 100 cm – Acrílico – N° 11 – (La Reja).-

DILON, Armando Damián – “Milonga – 150 x 150 cm – Pastel s/tela – N° 17 – (Ituzaingó).-

GONCALVES, Walter – “Percanta que me amuraste en lo mejor de mi vida” – 100 x 100 cm – T. Mixta – N° 54 – (Luján).-

GONZÁLEZ, Santiago – “De lo que sucede dentro del Bandoneón” – 80 x 90 cm – Acrílico s/tela – N° 30 – (Luján).-

LALLA, Cesar – “El espiante” – 130 x 91 cm – T. Mixta – N° 55 – (Mercedes).-

LLULL, Marcela Viviana – “Recordando a Dora” – 50 x 90 cm – Acrílico s/ Chapa – N° 02 – (C.A.B.A.).-

LUDEÑA, Holser – “Tango” – 80 x 80 cm – Acrílico – N° 46 – (C.A.B.A.).-

MALDONADO, Paola Vanesa – “Yo le di la cara a la vida y me la dejo marcada”… – 70 x 100 cm – Óleo – N° 40 – (Luján).-

MIGLIORANZA, María Leticia – “Sin Título” – 120 x 100 cm – Acrílico – N° 58 – (Luján).-

MIGUEZ, Irma – “Mi Buenos Aires querido…” – 100 x 80 cm – Acrílico – N° 31 – (Capitán Sarmiento).-

MOTA, Lilia Patricia – “Buenos Aires despierta” – 60 x 80 cm – Acrílico – N° 60 – (Luján).-

NESICH, María Del Pilar – “Encuentro” – 140 X 105 cm – Acrílico – N° 50 – (Villa Sarmiento).-

QUAGLIARIELLO, Rosana – “Vacío” – 120 x 100 cm – T. Mixta – N° 59 – (Luján).-

RABAUDI, Cecilia – “Los colores primero” – 145 x 100 cm – Acrílico – N° 44 – (C.A.B.A.).-

RICCIARDULLI MARKERT, Oliverio – Orquesta Inconclusa” – 100 x 100 cm – Acrílico – N° 61 – (Luján).-

RICO, Fernando – “Guitarra” – 100 x 100 cm – Acrílico – N° 28 – (Carmen de Areco).-

SALVATTO, Marina Andrea – “Vuelta al barrio” – 114 x 100 cm – T. Mixta – N° 38 – (Luján).-

SALVATORI, Mónica – “Malena” – 60 x 90 cm – T. Mixta – N° 43 – (C.A.B.A.).-

SALVATORI, Mónica – “Tinta Rojas” – 180 x 100 cm – T. Mixta – N° 42 – (C.A.B.A.).-

SAVANT, Lucio – “Composición Nº5 Para Bandoneón” – 100 X 150 cm – Óleo – N° 67 – (Luján).-

SCANZI, Oscar Antonio – “Hacen falta dos para bailar tango” – 130 x 90 cm – Acrílico – N° 12– (Ituzaingó).-

SCIASCIA, Gabriela Carina – “3 Violines” – 95 x 75 cm – Acrílico s/tela – N° 06 – (C.A.B.A.).-

SIGAL, Gustavo – “Bs. as. 11 PM”– 75 x 100 cm – Óleo – N° 41 – (C.A.B.A.).-

SZURMAN, Elizabeth – “Bar el porteño” – 100 x 100 cm – Óleo – N° 15 – (C.A.B.A.).-

TORRES, Mónica Haydee – “Che bandoneón” – 100 x 80 cm – Acuarela – N° 07 – (Santos Lugares).-

VERGNORY, Susana Teresa – “Te acordas, Polaco?” – 60 x 80 cm T. Mixta – N° 08 – (Avellaneda).-

YORDANOFF, Raúl Jordán – “Bulín Arrabalero” – 70 x 80 cm. – Acrílico S/tela – N° 01 – (General Rodríguez).-

ZUCCONI, Alejandra – “Al compás de un dos x cuatro” – 80 x 80 cm – Acrílico – N° 25 – (C.A.B.A.).-

“El Museo agradece a todos los artistas que participaron enviando sus obras; entendiendo, que al aceptar intervenir en un concurso de estas magnitudes, se saben las reglas de juego que corresponden al mismo, por tal motivo, sólo nos queda invitarlos a participar de la inauguración la cual como hemos dicho, tendrá lugar el próximo sábado 24 de Junio 2017 a las 19:00 hs”, expresaron.

Publicado el Viernes 23 de Junio de 2017