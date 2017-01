Sebastián Giumelli se consagró Campeón del Mundo en Pool Artístico en China.

El Campeonato se denominó Artistic Pool World Championship 2017 WPA (World Pool Association) en la ciudad de Xing Cheng, China entre el 12 al 15 de enero.

Participaron los 27 mejores jugadores de cada continente, Sebastián el único sudamericano.

Sebastián logró el primer puesto en la rueda de clasificación, donde los 16 mejores pasan a una grilla de eliminación directa.

En los “play off” ganó todos sus partidos y llegó a la final contra el polaco Lukasz Szywala.

Llega a Luján este miércoles 18 de enero a las 22 hs. “Convocamos a todos a recibirlo frente a la municipalidad. Los mas allegados lo esperan en la rotonda de la Avda. Ntra. Sra. de Luján”

Giumelli es un lujanense que con humildad supo vencer las adversidades que se le presentaron en la vida, y con mucho esfuerzo, logró vivir de lo que soñó desde chico, de lo que lleva en las venas y disfruta día a día: el pool.

Arrancó a jugar con tan sólo siete años como divertimento, aunque luego, a los 13, empezó a competir en la zona oeste del Gran Buenos Aires y en todo el país. Ganaba los torneos sin ningún problema, y en 1992 se le abrieron las puertas en el ámbito internacional, con el certamen jugado en Los Ángeles, en el que salió cuarto entre 328 competidores. Pero su carrera no fue todo color de rosas, sino que también está marcada por el sacrificio.

“Viajé a Las Vegas sin dinero ni para la habitación. Tuve que dormir debajo de las mesas de pool sin que nadie me viera, o sino me iba al aeropuerto. Para bañarme lo hacía en los dormitorios de las personas con que tenía más confianza. Les decía que mi hotel quedaba lejos y no me quería enfermar. Después, cuando comíamos, los demás jugadores se pedían unos bifes anchos espectaculares y yo me conformaba con una hamburguesa, o a veces me comía la mitad de una pizza e inventaba que tenía una mosca para poder comerme otra. De esas tengo miles”, confesó recordando sus aventuras.

Salió tercero en el primer Mundial en el que participó, en 2000 en Las Vegas, y el año pasado ganó el torneo que se disputó en China, entre otros logros que lo convirtieron en ídolo en países como Ucrania, Rusia, China y Estados Unidos.

Hoy se destaca como profesional de Bola 7, Muerte súbita, Bola 9, Bola 10 y, sobre todo, en Artistic Pool.

Su llegada será el miércoles por la noche y será recibido en caravana hasta la Municipalidad.

Publicado el Lunes 16 de enero de 2017