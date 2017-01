Giumelli llegó y fue recibido por el Intendente

Anoche, el Intendente Municipal Oscar Luciani recibió en el Palacio Municipal junto con el Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Nicolás Quarenta y el Director de Deporte de la Municipalidad de Luján, Emilio Pignataro al lujanense Sebastián Eduardo Giumelli, quien se consagró “Campeón del Mundo en Pool Artístico” en la ciudad china de Xing Cheng en el campeonato denominado Artistic Pool World Championship 2017 de la WPA (World Pool Association).

Asimismo, el Intendente le entregó al campeón, el Decreto N°26 donde lo declara a Giumelli como “Vecino Destacado de la ciudad de Luján”.

Sebastián Giumelli comienza a jugar al pool con escasos 7 años de manera lúdica. A los 13 años empieza a competir en torneos que se organizaban en la zona oeste del Gran Buenos Aires y luego en todo el país ganando los mismos sin mayores dificultades.

En el año 1992 cuando Giumelli tenía 29 años de edad inicia con gran sacrificio, su participación en el ámbito internacional compitiendo en la ciudad de Los Ángeles donde obtiene el cuarto puesto entre 328 competidores.

En el año 2000, también en la ciudad de Las Vegas, participa por primera vez en un certamen mundial adjudicándose el tercer puesto y comienza a ser reconocido mundialmente, convirtiéndose en ídolo en países como Ucrania, Rusia, China y Estados Unidos.

Sebastián Giumelli se destaca hoy como profesional de Bola 7, Muerte Súbita, Bola 9, Bola 10 y principalmente en Artistic Pool.

Este lujanense ha recorrido con su arte más de la mitad del planeta y participó de programas televisivos de éxito a nivel nacional e internacional.

Obtuvo recientemente en título máximo del campeonato del Mundo en Pool Artístico realizado en China, en donde participaron los 27 mejores jugadores de cada continente, siendo Giumelli el único jugador sudamericano y el único representante de la CPB (Confederación Panamericana de Billar).

En este torneo, ganó todos los partidos llegando a competir en la final con el jugador polaco Lukasz Szywala.

Sebastián Giumelli es un lujanense que con humildad supo vencer las adversidades que se le presentaron y con gran esfuerzo logró vivir de lo que siempre soñó y disfruta día a día, el pool.

“Es un orgullo para todos nosotros recibirte hoy en tu ciudad como te lo mereces”, expresó el Jefe Comunal

Por su parte Giumelli agradeció al Intendente por el reconocimiento otorgado y recordó “a las personas que ya no están, que están arriba, que me ayudaron cuando era chico acá a 20 metros donde era Sancho Panza donde ahora está Old Swan. Agradecer a mis hermanos y mis sobrinos que son los que me acompañaron siempre. Esto se lo quiero dedicar a la memoria de mis viejos que no me pudieron ver, pero seguro que me están guiando desde arriba”.

