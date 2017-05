Gabriel Jurina se pronunció en contra del cobro del estacionamiento

El concejal Gabriel Jurina, Presidente de la Comisión de Seguridad, Trasnporte y Tránsito, también se refirió a la situación del estacionamiento medido, donde también consideró que hay cierta confusión entre los vecinos, ante el levantamiento de la suspensión. Por lo que, señaló que el Departamento Ejecutivo de manera unilateral y arbitraria tomó la decisión de reanudar el cobro. Asimismo, resaltó que no se respeto al Cuerpo Deliberativo.

Desde su lugar como Concejal, explicó que se habían solicitado una serie de requisitos a cumplir por parte del Ejecutivo. De este modo, afirmó que es fundamental un buen sistema de información, ya que muchos vecinos no saben que está vigente nuevamente el estacionamiento y también se desconoce sobre su funcionamiento. “Se le suma la falta de boca de expendio para el cobro, con el agravante de que en las pocas que hay, en algunos casos están cobrando 2 pesos por encima de los 5 pesos. Hay vecinos que están pagando un 40 por ciento más caro el estacionamiento”, argumentó.

Por último, resaltó “hasta que no se solucionen estos problemas que puede dar lugar conflictos, no se puede cobrar el estacionamiento. El gobierno municipal no hizo caso a lo que dictó el Concejo Deliberante y hoy estamos a la puerta de situaciones conflictivas por la irresponsabilidad de los funcionarios municipales”.

Publicado el Jueves 18 de Mayo de 2017