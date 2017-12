Gabriel Jurina: “Desde la banca nos dan clases de constitucionalismo, de republicanismo, de institucionalidad”

El Concejal del Frente Renovador, Gabriel Jurina, habló con Luján en línea sobre el cargo de Vicepresidente primero que finalmente le quedó a la concejal de Cambiemos Marcela Manno. Asimismo, resaltó el apoyo por parte de los concejales de la oposición que lo respaldaron y votaron a favor de su candidatura. En cuanto a la sesión levantada, aseguró “entendíamos que el oficialismo tenía que reflexionar con relación a su propuesta, así lo hizo, parcialmente”.

Por su parte, consideró que era imprescindible que estuviera funcionando el Concejo Deliberante teniendo en cuenta los graves problemas que tiene Luján. Y agregó “nos sentamos en la banca, fijamos nuestra posición y hoy el concejo ya está funcionando a pleno, no hay más excusas del gobierno fundamentalmente de Cambiemos para decir bueno no podemos gobernar, no podemos aprobar ninguna ordenanza, no podemos girar ningún expediente porque no hay autoridades, ya se superó esa instancia”.

“Desde la banca nos dan clases de constitucionalismo, de republicanismo, de institucionalidad y cuando llega el momento de demostrarlo apelan a su condición autoritaria y decir bueno nos quedamos con los cargos”, resaltó. Además, aseguró que se tendrá que ver si Cambiemos se abusa de esta mayoría.

En cuanto a las Comisiones, recordó que seguirá presidiendo la de Seguridad, Transporte y Tránsito y está presente en tres comisiones. “En ese tema hubo un acuerdo, hubo un criterio digamos compartido de distribuir equitativamente los lugares, quedó muy equilibrado”, opinó.

Publicado el miércoles 27 de diciembre de 2017