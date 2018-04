Flandria visita a Almagro: si no gana, desciende

Flandria visita este domingo a Almagro, bajo la 24° fecha de la Primera B Nacional, obligado a ganar y dependiendo de otros resultados para no descender.

El Canario ya no tiene margen. Necesita sacar los 6 puntos en juego y esperar que Independiente Rivadavia (0), Nueva Chicago (0), Boca Unidos (2), Mitre (2) y All Boys (2) no sumen las unidades que necesitan para convertirse en inalcanzables para el conjunto de Jáuregui.

Por su lado, el local es el único escolta de Aldosivi en la cima de la tabla de posiciones y buscará una victoria que lo obligue al Tiburón a ganar.

El duelo comenzará a las 14:35. Transmite Luján en Línea, en conjunto con FM Nueva.

