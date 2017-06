Fernando Casset encabezaría la lista de “Cambiemos”

El actual concejal de Cambiemos, Fernando Casset, buscará renovar su banca en estas elecciones legislativas 2017, por lo que se refirió al cierre de listas para el 24 de junio y aseguró que desde el espacio ya contarán con la misma para la jornada de mañana 22 de junio, para que luego se presente ante la junta electoral. Cabe decir, que este espacio está compuesto por el Pro, la Unión Cívica Radial y la Unión Vecinal.

Como referente del radicalismo, explicó que una de las propuestas fue tener un buen lugar y una buena representación en la lista, por lo que adelantó “probablemente sea el primer candidato a concejal. “Nuestra permanencia y nuestra consecuencia con un frente no solo electoral sino frente al gobierno y nuestra participación activa en todos estos años se nos ha reconocido y se nos da esta posibilidad tan significativa de encabezar la lista”.

En cuanto al segundo lugar, podría ser ocupado por la actual Secretaria privada Alejandra Rosso (Unión Vecinal) y el tercer puesto para José Rogelio Días (PRO), quién es el actual gerente de la UDAI Luján de ANSeS.

“La idea que tenemos para esta elección por supuesto someternos a la consideración de la gente, que la gente evalué, como toda elección legislativa no solo es pensando en como se va formar el concejo, sino que opinión tiene la gente de nuestra gestión y de lo que hemos hecho”, argumentó el edil. Asimismo, consideró que está campaña será para rendir cuenta y explicó que intentarán estar en todos los lugares posibles.

Por otro lado, destacó que hay cuestiones que le han costado en el concejo, por no contar con la mayoría de votos a favor. De este modo, expresó “esta gestión hace dos años que no tiene Presupuesto municipal, porque la oposición es mayoría y no nos ha votado el Presupuesto”.

Al finalizar, agregó “seguramente será una lista con una gran calidad y una lista que refleje esta vocación que tenemos de continuar profundizando un cambio, profundizando un frente que vino a cambiar la política”.

Publicado el Miércoles 21 de Junio de 2017