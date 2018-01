Fernando Casset: “El reglamento hoy estaría en condiciones de ser aprobado por un solo Bloque”

El Presidente de Honorable Concejo Deliberante, Fernando Casset, se refirió a las dos semanas sin autoridades. Sin embargo, explicó que con el correr de estos días la situación se fue regularizando y ya estuvieron reuniendo las comisiones y los expedientes fueron derivados a cada una de ellas.

Por su parte, ya en su cargo dijo que espera estar a la altura de esto, de la responsabilidad que el cargo demanda. “Me parece que hay muchos desafíos por delante, algunos que son muy importantes como dotar a los concejales de la comunidad suficiente para poder trabajar y otros que son puertas abiertas, puertas afuera que son devolverle al Concejo un funcionamiento que este acorde con la necesidad de la población”, consideró.

Reglamento interno:

El proyecto está en la Comisión de Legislación, la misma se constituyó el viernes y tuvo su primera reunión. “El reglamento hoy estaría en condiciones de ser aprobado por un solo bloque y no es el objeto”, determinó. Asimismo, explicó que sería importante que participen del mismo todos los concejales, “si no nos sentimos todos parte de ese trabajo no podrá haber nuevo reglamento”.

En cuanto al funcionamiento de la sesión, aseguró que el mayor debate se debe dar dentro de las comisiones. “Se va a llegar así a sesiones mucho más ágiles donde nos vamos a poder poner a trabajar puntualmente sobre algunas cuestiones, y además que el Concejo recupere el funcionamiento en plenarios y las sesiones sean realmente de trabajo y de cuando los vecinos quieran expresarse y manifestar sus problemas lo puedan hacer en reuniones plenarias”, fundamentó.

Publicado el jueves 4 de enero de 2018