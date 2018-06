Fernando Casset asegura que no formalizaron un pedido de interpelación al Intendente

El presidente afirmó que la oposición no presentó nada.

Tras la sesión ordinaria del lunes 4 de junio, donde los concejales de la oposición decidieron levantarse de sus bancas por el conflicto salarial de los municipales el miércoles emitieron un comunicado. El mismo estuvo dirigido a la comunidad y planteó entre sus puntos interpelar al Intendente Oscar Luciani.

En este marco, Luján en línea dialogó con el Presidente del HCD Fernando Casset quién expresó que tiene conocimiento del comunicado pero que él no recibió ninguna nota formalizando el pedido de “interpelar al Intendente”. Asimismo, cuestionó y expresó que son dos cosas distintas llevar a cabo una interpelación que puede darse en una sesión extraordinaria o especial; y algo diferente es interpelar que puede darse a través de una reunión, consideró.

Por otro, manifestó que no hay consenso entre los ediles opositores, donde no piensan igual. Por lo que, adelantó que las disidencias han llevado a no presentar la nota formalizando el pedido.

Publicado el lunes 11 de junio de 2018