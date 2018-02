Familiares, vecinos y organizaciones exigieron la aparición de Lucía Haach

En la tarde del lunes 12 de febrero, familiares, vecinos y comerciantes se concentraron en la Plaza Colón y marcharon hacia la Comisaría Luján Primera. En la movilización estuvo presente la mamá de Lucía Haach, como también otros familiares del círculo íntimo, sin embargo estuvo ausente su padre, quién en la tarde de hoy habría recibido una llamada de su hija.

La marcha recorrió San Martín hasta la calle Francia y bajo por Las Heras hasta llegar a la comisaría. Tuvo como eje central el exigir la aparición de Lucía Haach, quién desde hace 11 días no volvió a su casa. Las fotos de Lucía, las banderas y los cantos exigiendo su aparición dirigidos a la fuerza de seguridad, cumplieron un rol importante. Sus familiares aseguraron que seguirán pidiendo su aparición, yendo a la Comisaría y realizando todas las marchas y movilizaciones necesarias hasta que la adolescente este de nuevo junto a ellos.

La mamá:

La mamá de Lucía dialogó con los medios, y aseguró que no tiene información. “Me tuve que enterar por esa supuesta llamada, que me llamaron de Luján en línea y a mí no me llamaron.Yo hasta que mi hija no me llame a mí y no la tenga enfrente no voy a parar hasta que aparezca”.

Consternada por la situación, agregó que “yo estoy todo el día constantemente reunida y no me dan nada”. Una mujer, familiar de Lucía, se sumó a la nota y aseveró: “Hasta que no aparezca Lucía no vamos a parar, que el padre de la cara y diga que está pasando, si el sabe con quién se fue la nena que venga y dé la cara”.

Publicado el lunes 12 de febrero de 2018