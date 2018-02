Familiares, organizaciones y vecinos exigen la aparición de Lucía Haach

Pasada una semana de la desaparición de Lucía Haach, organizaciones políticas y sociales convocaron una concentración en Plaza Colón. Estuvieron presentes familiares y vecinos, se armó una ronda y fueron tomando la palabra. Entre las propuestas principales, estuvo la de movilizar a la Fiscalía local en la mañana del viernes 9 de febrero.

Sus familiares solicitaron que se sigan realizando marchas, que se coloquen pasacalles en autopista y se coloquen carteles en la vía pública.Las organizadoras de la concentración, expresaron que la intención era visibilizar la desaparición y socializar la preocupación.

“Nosotras desde nuestro espacio nos preguntamos que de una piba de 13 años no se sepa nada de nada, desde el jueves pasado y no haya una pista”, resaltaron. Además, señalaron que desconfían que realmente se esté buscando a Lucía, y que cada minuto y cada hora también se hace más dificultosa su búsqueda.

“Sabemos que para desaparecer una semana una nena de 13 años no tiene herramientas, tiene que sobrevivir, tiene que mantenerse, de una manera u otra, creamos o el vecino, crea o no, que la chica se fue por sus propios medios o no, lo que estamos discutiendo es otra cosa. Acá hay detrás alguien que está sosteniendo esto, llámese una red, llámese una persona, llámese un adulto, no sabemos si Lucía estaba haciendo perseguida”, expresaron.

Mencionaron que es necesario que haya presión social, por lo que sostuvieron que no deben quedarse en una posición pasiva y aseguraron que el estado es responsable. En ese sentido, consideraron que es importante organizar un “plan de lucha”, para darle continuidad a la grave situación y que Lucía aparezca

Publicado el jueves 8 de febrero de 2018