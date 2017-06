Exigen mejoras en el sistema de estacionamiento medido

En la sesión del pasado lunes 19 de junio, los concejales del Frente Renovador presentaron un proyecto de comunicación sobre el funcionamiento del Sistema de Estacionamiento Medido. El presidente de la Comisión de Seguridad, Transporte y Tránsito y autor del proyecto, Gabriel Jurina, pidió la palabra y opinó “lo que queremos es que no se siga perjudicando a los vecinos”…”a muchos vecinos le están cobrando la multa en un lugar donde no hay ningún tipo de información”, consideró.

Proyecto, considera:

-Que el mencionado sistema de estacionamiento en la zona céntrica se extiende en el perímetro delimitado por las calles Humberto I°, Las Heras, 25 de Mayo y 9 de Julio del centro de nuestra ciudad;

-Que desde este bloque denunciamos que se deben optimizar los recursos informativos para orientar a los automovilistas que utilizan dicho servicio, y particularmente a quienes no residen en Luján;

Que a pesar de los reclamos hechos oportunamente, persiste la ausencia de parquímetros en varias cuadras, las escasas bocas de expendio de tickets en todo el sector de explotación, y la falta de información en general sobre el funcionamiento del sistema;

-Que la falta de información hace que muchos automovilistas no tengan conocimiento de la obligación de pagar el estacionamiento y se encuentren con una o varias multas, lo cual puede dar lugar a situaciones conflictivas por la reacción de quien considere que no correspondía que le labran el acta de infracción;

-Que también hemos recibido quejas y reclamos por las fallas existentes en la aplicación que se utiliza a través de los teléfonos celulares, puesto que en muchos casos no se acreditaron los importes por valor que abonaron los usuarios;

-Que una vez más reiteramos la necesidad de contar con un sistema de estacionamiento medido que tienda a mejorar el buen uso del espacio público, que sea fuente de recursos para la comuna, y que permita mejorar el ordenamiento del tránsito vehicular.

Los concejales le solicitan al Departamento Ejecutivo que, a través de la/s área/s que correponda/n, exija al concesionario del Sistema de Estacionamiento Medido la colocación de carteles y la instalación de parquímetros en aquellas cuadras que carecen de tales elementos, y que se intensifiquen las campaña informativas sobre el funcionamiento del mencionado sistema con entrega de folletería y difusión por los medios de prensa locales.

Además, a través de la/s área/s que correponda/n, le exigen al concesionario del Sistema de Estacionamiento Medido que se regularice el funcionamiento de las aplicaciones en celulares y toda otra modalidad de pago para utilizar en mencionado servicio.

El proyecto fue aprobado.

Publicado el Martes 20 de Junio de 2017