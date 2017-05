Estudiantes toman la Escuela Secundaria N° 1

AHORA



Los estudiantes con iniciativa del Centro de Estudiantes de la Escuela Secundaria N°1 Juan Bautista Barnech, llevan a cabo la toma de la institución, en virtud de los grandes problemas de infraestructura que la misma presenta.

El principal reclamo se enfoca en las aulas, las cuales “se dejaron de construir y en su lugar, hace más de dos años, se trajeron tres aulas modulares, las cuales no solo no tienen calefacción (los aires acondicionados no funcionan), sino que también filtraciones de agua”.

El establecimiento educativo fue tomado en su totalidad. Los alumnos analizan quedarse toda la noche.





