Enviarán a la Corte Suprema de la Provincia la situación del “estacionamiento medido”

Luego de que el proyecto girará a la Comisión de Legislación, pasados los 45 días reglamentarios, volvió a tratarse en el Honorable Concejo Deliberante. A pesar de la resistencia del oficialismo, sobre todo del concejal Fernando Casset, el proyecto de resolución fue aprobado por 11 votos por la positiva y 9 por la negativa.

El edil Fernando Casset, señaló “estamos totalmente convencidos de que no existe el conflicto de poderes que se está planteando”, en función de lo presentado por el Interbloque Peronista. Además, consideró que la Corte no es un tribunal político de resolución de conflictos. “Los concejales que plantearon este proyecto no agotaron la vías necesarias informales y formales tendientes a poder resolver esta situación”.

En respuesta a lo expuesto por el concejal, Facundo Romero, dijo “los requisitos de admisión tendrá que ser la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires quien nos dirá si corresponde o no cada uno de los planteos que realizamos acá, nosotros consideramos que es una cuestión que está más que probada”.

Votación

Afirmativo: Boto, Capelli, Martini, Pascualín, Pereyra, Fattorini, Neto, Jurina, Scarzo y Guibaud.

Negativo: Artero, Laporte, Luciani, Pérez, Casset.F, Casset.J, Quarenta, Manno y Musso

ARTÍCULO 1º.- Solicítase a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, la intervención conforme lo establece la Constitución Provincial y el Decreto-Ley 6769/58, a fin de resolver el conflicto de competencia descripto en los Considerandos de la presente Resolución.

ARTICULO 2°.- Envíase a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, copia fiel de la Ordenanza N° 6763/16 y de los Decretos del Departamento Ejecutivo Nº 2299/16 y Nº 759/17

Publicado el lunes 18 de septiembre de 2017