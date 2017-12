Entregaron reconocimientos por el 45° aniversario de la UNLu

El viernes 15 de diciembre desde las 10:30 en el Salón del Comedor Universitario se desarrolló el Acto Central por el 45º Aniversario de la Creación de Universidad Nacional de Luján, en el que se realizó una Entrega de Reconocimientos a ex autoridades unipersonales y ex-integrantes de Cuerpos Colegiados de Gobierno, y se homenajeó a los integrantes de la Comsión Pro-Universidad.

La actividad constituyó el acto final de la serie de conmemoraciones que se llevaron a cabo durante el transcurso de este 2017, que incluyeron todos los Centros Regionales y Delegaciones de la Universidad. Este evento contó con la presencia de todas las autoridades de la UNLu, junto a las autoridades electas que asumirán sus funciones a partir del próximo 20 de diciembre, y contó también con la presencia del Intendente Municipal de Luján, Oscar Luciani, y del Diputado Nacional Juan Carlos Juárez.

La ceremonia comenzó con la entonación del Himno Nacional Argentino, y posteriormente tuvo palabras alusivas del rector Osvaldo Arizio. Luego se compartió para toda la comunidad universitaria un saludo y una canción en video del cantautor León Gieco, dedicada especialmente a este aniversario, y luego se entregaron los reconocimientos a Ex Rectores y Ex Vicerrectores, Ex Consejeros Superiores, Ex Directores Decanos, Ex Vice-Directores Decanos, y Ex Directores de Centros Regionales.

Tras la entrega de estos reconocimientos, los presentes pudieron compartir el Homenaje a la Comisión Pro-Universidad, que incluyó la proyección de un corto documental sobre la actuación de sus integrantes, realizado por el Centro de Producción Audiovisual de la UNLu, dependiente de la Dirección General de Extensión y la Secretaría de Extensión; la proyección de un saludo de Miguel Lombroni, integrante de la Comsión radicado en Italia, y luego la entrega de reconocimientos a cuatro de los integrantes que se hicieron presentes en la Ceremonia: Alberto Jech, Oscar Guazzaroni, Gerardo Amado y Ruth Monjardín, a los que el rector y la vicerrectora pudieron entregar un presente, acompañados de familiares y amigos.

Finalmente los concurrentes compartieron una actuación musical de los integrantes de los Talleres Culturales UNLu, Prof. Nancy Schettino y Mtro. Mario Tierno, y un brindis final para los homenajeados y sus familiares.

Fuente: Prensa UNLu

Publicado el lunes 18 de diciembre de 2017