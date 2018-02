Enrique Peñalba: “Ojalá que no tengamos que ir a medidas a fuerzas”

En los próximos días se desarrollará la primera mesa de discusión salarial municipal 2018, el Secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales Enrique Peñalba se refirió a la paritaria y a la propuesta del gremio, por lo que dijo que pedirán un 40 por ciento de aumento. No obstante, aclaró que no han tenido ningún tipo de diálogo formal con funcionarios del Departamento Ejecutivo, ante los rumores que están circulando.

“Nosotros vamos a ir con una base del 40 por ciento, no podemos pedir menos de lo que hemos acordado el año pasado”, puntualizó el dirigente sindical. En la mesa de negociación, explicó que también se planteara el premio anual y el presentismo mensual. “Después tenemos la recategorización a muchos compañeros que realmente les corresponde y realmente algunos compañeros quedaron atrás”, mencionó.

En cuanto a la propuesta que dará el Ejecutivo del 15 por ciento, aseguró que “nosotros creemos y estamos seguros que ellos saben que vamos a rechazar los tres gremios el 15 por ciento porque es insuficiente, es una risa querer ofrecerle el 15 por ciento a los trabajadores este año, cuando ya saben ellos que el costo de vida va a pasar el 20 por ciento”.

“Tenemos una gran cantidad de compañeros y compañeras que alquilan, con el sueldo estamos hoy abajo del costo de vida nosotros”, argumentó Peñalba. Por último, el conductor del gremio se refirió a la posibilidad de que no haya acuerdo y dijo que “ojalá que no tengamos que ir a medidas a fuerzas, a hacer paro, porque realmente nosotros lo hacemos porque no nos dan otra alternativa”.

Por último, garantizó que quienes vayan a la mesa de negociación representado al Sindicato de Trabajadores Municipales van a estar a la altura, y destacó que el año 2017 consiguieron uno de los aumentos más importantes de la provincia. “Tenemos compañeros en nuestras filas gremiales, realmente capaces y que realmente saben lo que les toca pedir”, finalizó.

Publicado el lunes 26 de febrero de 2018