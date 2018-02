En la audiencia pública el Intendente solicitó obras para la ciudad

El intendente Municipal Oscar Luciani participó el jueves de la audiencia pública por los acuerdos integrales de renegociación contractual de los accesos Norte y Oeste, realizados en el Museo Municipal de Bellas Artes. El jefe comunal presentó una detallada nota dirigida a los responsables de las concesionarias en la que enumera las obras que el Municipio cree necesarias realizar.

Condiciones solicitadas por la Municipalidad de Luján.

– Pavimentación de las calles colectoras entre Luján y General Rodríguez en sus lados Sur y Norte. La colectora lado Sur fue pavimentada mientras se construyó el tramo faltante desde Ruta Nacional 5 hasta su empalme con la Ruta Nacional 7 existente y se repavimentaba con carpeta asfáltica el resto de la traza originalmente de hormigón. Terminadas las tareas se procedió al fresado de la calle colectora lado sur. La calle colectora lado Norte nunca existió.

– Mantenimiento de banquinas más frecuente dado que los laterales de la traza suelen presentar pastos altos, situación que vulnera la imagen de los accesos dada la condición turística de la ciudad de Luján.

– Construcción de las calles distribuidoras faltantes en los puentes de intersección con: Ruta Nacional N°5, ya que en la misma solo se puede acceder a la Ruta Nacional 7 hacia el este, no pudiendo acceder al lado oeste ni realizar retome alguno.; Ruta Provincial 192, en la misma no es posible realizar el acceso hacia el este y el acceso hacia el lado oeste solo puede producirse cruzando de mano sobre la RP192 con el consiguiente peligro que esto conlleva. Asimismo se produce similar situación saliendo de la RN7 hacia la RP192 donde, para circular hacia el norte deben cruzarse los carriles. La importancia de este distribuidor radica, no solo en el descongestionamiento del tránsito pesado intenso que circula por la RN192, sino que también constituye una de las pocas conexiones de la ciudad que no se inunda entre ambas márgenes del Río Luján; Puente Roca, solo se puede salir de la RN7 hacia el lado norte sin que exista ninguna otra posibilidad de salida o ingreso.

La Av. Roca es una arteria importante de la ciudad de Luján debido a que constituye una salida directa de la ciudad sin pasar por la zona céntrica y la solución de estos accesos y salidas mejoraría sustantivamente la salida de la ciudad, sobre todo en fines de semana y épocas de peregrinaciones donde el tránsito se torna incontrolable; Puente Carlos Keen, en este caso las características de pueblo turístico que ha cobrado la mencionada localidad hace indispensable una salida y entrada directas ya que a la fecha el puente mencionado solo cuenta con salida de la RN7 hacia el lado norte.

Puente Beschtedt, en este caso, si bien el puente cuenta con la totalidad de las posibilidades de acceso y salidas, las mismas resultan insuficientes dado que se producen cruces de tránsito muy peligrosos para establecer una circulación norte-sur o a la inversa dado que la Av. Beschtedt acaba de ser objeto de una remodelación y ensanche muy importantes, es de urgente solución este problema donde solicitaron la construcción de la continuación de la Av. Beschtedt en el sector del paso de calzada de la RN7, aproximadamente 300 metros, entre colectoras, con la finalidad de que el municipio de Luján, con el apoyo del gobierno Provincial, pueda continuar la citada avenida en el tramo de la RP34.

– Debido a la gran cantidad de personas residentes en la localidad de Luján que prestan servicios laborales en la localidad de General Rodríguez, solicitamos una tarifa diferenciada para los residentes en nuestra ciudad.

“Atendiendo a los reclamos efectuados precedentemente este Municipio de Luján no presentaría objeciones a la adecuación de tarifas de peaje”, finaliza la nota presentada por el intendente Oscar Luciani.

Publicado el sábado 10 de febrero de 2018