El texto del discurso que Luciani entregó por escrito al Concejo

El jefe comunal no estuve presente en el recinto

SEÑOR PRESIDENTE

DEL H. CONCEJO DELIBERANTE,

SEÑORES CONCEJALES,

CONVECIN

Es la séptima ocasión en la que oncurro a este acto de inauguración de un nuevo período de sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante, ejerciendo el cargo de Intendente Municipal.

Y, como lo he hecho año tras año, quiero manifestar mi eterno reconocimiento al pueblo de Luján, que –con su voluntad expresada en las urnas- me confió tan difícil misión en 2011 y la reiteró en 2015, y también agradecer a quienes integran el Departamento Deliberativo por la invitación recibida, que me permite dejarles este mensaje.

Me he propuesto ser breve, no abrumarlos con datos estadísticos, ni descripciones de los logros alcanzados área por área, sino –más bien- reseñar los ejes más importantes que impulsaron nuestra gestión, como también algunos de los factores que la condicionaron.

Para ello, estoy seguro de que un dirigente que ha asumido responsabilidades públicas no debe utilizar palabras que gusten, sino aquellas adecuadas para describir la realidad. Y así lo haré.

Desde el inicio de este gobierno, debimos enfrentar una situación de crisis y emergencia. No repetiré cifras que todo el mundo conoce, ni tampoco reiteraré un panorama desolador que la Comuna arrastraba por años. Pero es inevitable reconocer que, si bien -desde las intenciones, desde la imaginación, desde los propósitos- aspirábamos alcanzar objetivos ambiciosos para el bienestar de la comunidad, no es menos cierto que el futuro se construye a partir de un pasado y de un presente que lo condicionan fuertemente. Ni más, ni menos.

Por lo tanto, debimos comenzar por la reconstrucción, que desplazó y postergó los planes iniciales. O comenzábamos por los cimientos o nunca lograríamos cumplir con las funciones esenciales del Municipio.

La reposición del parque automotor municipal –destruido e inexistente-, la adquisición de maquinaria y equipamiento, fue una necesidad elemental e imperiosa para poder prestar los servicios públicos. Y, pese a una situación económica extremadamente difícil, utilizando herramientas de financiación como el leasing, gestión de aportes nacionales y fondos propios, se incorporaron equipos y rodados por más de 41 millones de pesos:

– 2 camiones IVECO con cabina simple.

– 2 volcadoras PLUSCARGA DE 6-8 M3.

– 1 desobstructor Scorza.

– 1 furgón CITROEN Berlingo 1.6

– 1 Tractor JOHN DEERE de 99 HP.

– 1 Tractor JOHN DEERE de 107 HP.

– 2 camiones VOLKSWAGEN p/ volcadora 8.5 m3.

– 2 cajas volcadoras ANDECAM con laterales fijos.

– 1 compactador vibratorio de 75 HP.

– 1 carretón p/ 8 Ton.

– 1 pick up KIA.

– 1 tractor JOHN DEERE, tracción simple.

– 1 tractor JOHN DEERE, doble tracción.

– 1 acoplado JOHN DEER, 2 ejes 4 llantas.

– 1 cargador frontal JOHN DEERE.

– 1 camión VOLKSWAGEN Adecam, c/ Volcadora 16 m3.

– 1 pala retroexcavadora, 4 x 4.

– 1 caja volcadora Adecam 16 m3.

– 1 caja compactadora Adecam 16 m3.

– 1 camión VOLKSWAGEN Adecam p/compactadora.

– 1 camiòn VOLKSWAGEN equipado con equipo de Barredora.

– 1 terminadora.

– 1 rodillo liso compactador autopropulsado.

– 1 rodillo neumático autopropulsado.

– 1 pata de cabra con su correspondiente carretón (para transporte).

– Y otras herramientas menores.

Hoy podemos mostrar un parque automotor municipal nuevo, puesto al servicio de los vecinos. Y también podemos afirmar, con satisfacción, que hasta las delegaciones municipales han sido provistas de diversos rodados y equipos de trabajo para ser utilizados en forma permanente en la jurisdicción de sus respectivas localidades, más allá del envío de máquinas del parque vehicular general, cuando la magnitud de los trabajos a realizar así lo requieren. Y se contempla mejorar aún más esa realidad.

Tomamos la decisión de apoyar el trabajo descentralizado y generamos un nuevo parque automotor exclusivo para Delegaciones Municipales, a saber:

Delegación Municipal de Jáuregui, Pueblo Nuevo y Cortinez:

· Retroexcavadora.

· Dos (2)Camiónes con caja volcadora de 8 metros cúbicos.

· Tractor con pala frontal desmontable y cortadora de pasto de arrastre.

Subdelegación Municipal de Cortinez:

· Constituye un objetivo para 2018 incorporar a esta Subdelegación un Tractor con pala desmontable.

Delegación Municipal de Olivera:

· Tractor con pala frontal desmontable y cortadora de pasto de arrastre.

· Niveladora de arrastre.

Delegación Municipal de Open Door:

· Tractor con pala frontal desmontable.

· Tractor cortador de pasto.

· Camión con caja volcadora de 8 metros cúbicos.

Delegación Municipal de Carlos Keen:

· Acoplado de 4 x 2 metros.

· Constituye un objetivo para 2018, incorporar a esta Delegación un Tractor con pala desmontable.

Delegación Municipal de Torres:

· Tractor con pala frontal desmontable.

· Constituye un objetivo para 2018 incorporar a esta Delegación una Motoniveladora.

Sin dudas, hemos salido de un panorama ruinoso, para instalar a la Comuna entre los Municipios mejor equipados de la región.

Otro capítulo fundamental en el que hemos centrado los esfuerzos para mejorar en forma concreta la calidad de vida de la población, ha sido la obra pública.

Enfrentamos –como he dicho- las limitaciones iniciales que impidieron volcar los recursos necesarios para encarar obras de envergadura. Sin ayuda de los gobiernos nacional y provincial, durante cuatro años hicimos lo que estuvo al alcance del Municipio.

Afortunadamente –por la voluntad popular que eligió otro camino- esa realidad cambió. Y con el apoyo explícito de los otros niveles del Estado hemos iniciado el mayor plan de inversión en obra pública de la historia de Luján, que –entre 2016 y 2017- supera los 460 millones de pesos. Y se seguirá ampliando en el futuro cercano.

En los dos años indicados hemos concretado la ejecución de las siguientes obras:

· Se pavimentaron y repavimentaron el equivalente a 113 cuadras:

– Avda. Bestchedt.

– Avda. Cabred.

– Avda. Julio A. Roca.

– Calle San Roque, Mario Bravo, Pascual Simone, Jorge Newbery.

– Las Tipas y Dr. Muñiz, en Pueblo Nuevo.

– Alonso Criado, en Torres.

– Avda. Fray Manuel de Torres.

– Bacheos y reparación de calzadas de hormigón.

– Mejoras en las calles de tierra en Barrios y localidades.

– Caminos rurales.

· Desagües pluviales y mejoramiento vial:

– Barrios: El Trébol, Padre Varela, Elli, El Pinar, Lanusse, Parque Lasa, Zapiola, Villa del Parque, Ameghino, Juan XXIII, Los Laureles, San Bernardo, Pueblo Nuevo, La Loma.

· Servicios Públicos:

– Alumbrado público: Se han colocado más de 315 luminarias, distribuidas en 16 barrios.

– Red de agua y cloacas en La Loma.

– Rehabilitación de los Pozos de Agua N° 2 y 9.

– Poda arbolado urbano – Etapa 1.

· Otras obras:

– Calle San Martín – Etapa 1.

– Casa de Abrigo y Centro de Día.

– Remodelación de establecimientos escolares.

– Obras varias con fondos municipales.

· Viviendas:

– 30 viviendas en el B° Santa Marta – Etapa 1 concluida y entregada.

– 88 viviendas en el B° Santa Marta – Etapa 2 en ejecución.

– 40 viviendas en Olivera – en ejecución.

– Infraestructura de las 202 viviendas en el B° Santa Marta.

· Infraestructura escolar: En lo que va de esta gestión de gobierno, con el trabajo conjunto desarrollado por la Provincia de Buenos Aires, el Consejo Escolar y el Municipio, se construyeron los edificios de 5 jardines de infantes, 1 escuela secundaria, y ampliaciones y refacciones de tres escuelas de nuestro distrito:

– Jardines de Infantes N° 923, 925, 926, 927 y 928.

– E.E.S. N° 16.

– Refacciones y ampliaciones en la E.E.T. N° 1, E.P. N° 8 y E.P. N° 9.

En 2018 –con el apoyo de la Provincia y una inversión de fondos que supera los $ 245 millones- estamos haciendo:

· Pavimentación:

– Barrio Ameghino (14 cuadras).

– Bacheos en hormigón armado.

– Bacheos en concreto asfáltico.

· Cloacas:

– Red cloacal Barrio 202 viviendas en Santa Marta.

– Planta depuradora en B° Santa Marta.

· Viviendas:

– Infraestructura red de agua, cloacas, pluvial, alumbrado – Consorcio urbanístico B° Santa Marta.

– Barrio Santa Marta – 88 viviendas Etapa 2.

– Olivera – 40 viviendas.

· Varios:

– Plaza Manzana 82 – B° Ameghino.

– Plaza Manzana 45 – B° Ameghino.

· Infraestructura escolar. En esta materia, continuando con el trabajo conjunto de la Provincia, el Consejo Escolar y el Municipio, proyectamos para el presente año las siguientes obras:

– Jardín de Infantes en Open Door – en ejecución.

– Jardín de Infantes B° San Jorge – en ejecución.

– Escuela de Educación Secundaria N° 17, B° San Jorge – en ejecución.

– Jardín de Infantes N° 929, B° Los Laureles – finalizada.

– Centro de Estimulación Temprana – en ejecución.

– Nuevos Talleres en Escuela de Educación Técnica N° 1 – en ejecución.

– Ampliación de la Escuela de Educación Secundaria N° 1 – en ejecución.

– Jardín Maternal “María Niña” – en ejecución.

– Escuela de Educación Primaria, B° San Jorge – proyectada para licitar.

Con una inversión de $ 100 millones, este hecho histórico –por su magnitud e importancia- permite a Luján, nuestro distrito, completar 4 polos educativos:

Ø Polo Educativo en la localidad de Olivera.

Ø Polo Educativo en la localidad de Cortinez.

Ø Polo Educativo en el B° Los Laureles.

Ø Polo Educativo en el B° San Jorge.

Y, asimismo, ampliar los Polos Educativos de Pueblo Nuevo y Open Door.

Por otra parte, el Municipio ha comprometido la inversión de aproximadamente $ 14 millones en infraestructura escolar con obras tales como:

– Reparación o reemplazo de cubiertas en 10 escuelas.

– Construcción de salón de usos múltiples en 2 escuelas.

– Construcción y reemplazo de sanitarios en 10 escuelas.

– Reemplazo o reparación de servicios de agua, gas y electricidad en 13 escuelas.

– Construcción de refugio para 1 escuela y Jardín.

– Pozos absorbentes y desagües en 10 escuelas.

– Construcción y reparación de galerías, encofrados y fachadas en 3 escuelas.

También, complementando la inversión en infraestructura educativa, se invertirán más de $ 3 millones para mobiliario, artefactos (ventiladores, calefactores, cocinas, insumos varios, etc.) e instalación de sistemas de seguridad.

En el orden global, pero siguiendo el mismo camino de progreso, proyectamos realizar nuevas obras para aumentar la calidad de vida en nuestra “Patria Chica”.

Por ello, el Municipio está trabajando activamente para seguir mejorando la trama de circulación vial en el distrito, las redes de servicios públicos, las plantas de tratamiento de residuos urbanos y de desechos cloacales, etc.

Pero no sólo la inversión pública contribuye a mejorar la fisonomía urbanística. También los emprendimientos, desarrollos e inversiones privadas (como barrios cerrados, clubes de campo, countries, a la par de urbanizaciones abiertas) generarán una expansión geográfica de las áreas residenciales, ya que –con servicios adecuados- se evalúa que existirá una multiplicación de las unidades de vivienda a través de edificaciones en altura en áreas urbanas.

En tal sentido, la Administración municipal ha generado una modalidad de trámite administrativo que posibilita a los emprendedores adelantar el estudio de sus respectivos proyectos por parte de las áreas técnicas del Municipio, antes de la vigencia del nuevo Código de Ordenamiento Urbano. No se trata de adelantar su aprobación, sino de evaluar su viabilidad, al haber detectado la potenciación de las iniciativas privadas en la materia.

Estamos transitando, y se viene inexorablemente, una nueva etapa para Luján, de pujanza, desarrollo y crecimiento, que el Estado Municipal ha de acompañar decididamente, no como espectador sino como protagonista.

En función de ello, a fin de consolidar los ejes direccionales de la transformación de nuestro distrito, pondremos a consideración del H. Concejo Deliberante, la Primera Etapa de un Plan Integral de Desarrollo Urbano, que contempla el Capítulo dedicado a la obra pública.

Cabe aclarar que el Plan no agota en esta instancia el conjunto de previsiones tenidas en cuenta para el crecimiento armónico y el desarrollo sostenido de Luján.

En sucesivas etapas se contemplarán nuevos programas, proyectos y acciones del Plan, conforme su grado de prioridad, a saber:

· Obras de Infraestructura Urbana.

· Espacios Verdes.

· Viviendas.

· Urbanizaciones y Consorcios Urbanísticos.

· Obras de Transporte y Tránsito (ciclística y peatonal).

· Obras Turísticas.

· Obras de Preservación del Patrimonio Urbano, Arqueológico e Histórico.

· Obras de Gestión Ambiental.

El Plan acompañado se sustenta en una serie de principios sobre cuya base trazamos un camino que nos permita alcanzar una mayor calidad de vida, mediante la incorporación del enfoque ambiental, la decisión de asumir plenamente el rol de liderazgo regional y destacado en el seno de la provincia más importante, la recuperación del rol del Estado Municipal como principal actor del desarrollo urbano, el fortalecimiento del accionar público municipal a fin de posibilitar la concreción de planes, programas y proyectos en condiciones de máxima eficiencia.

Concebimos el “gobernar” como el “hacer”, como el impulso de acciones y el logro de resultados concretos, no sólo los enunciados abstractos.

Por eso, se considera sustancial la adopción de medidas que aseguren un aprovechamiento equitativo de la renta urbana y la función social de la propiedad, en un marco de absoluto respeto a los derechos y garantías constitucionales. Debe alcanzarse, también, la integración de los distintos componentes del Estado Municipal, en una fuerte articulación con el resto de los actores urbanos, promoviendo una acción coordinada para el desarrollo y aplicación de las estrategias y metas contempladas, y los programas y proyectos que se proponen.

Para ello, la gestión permanente del planeamiento municipal, acompañando la gestación de un Municipio culturalmente rico y diversificado, atractivo y competitivo; con un manejo sustentable y armónico de los componentes urbanos, naturales y productivos del territorio, será una herramienta de uso continuo.

Entendiendo a la faz productiva como una herramienta de progreso, estamos trabajando en Parques Industriales y Polos Tecnológicos: Parque Linera, Don Julio Steverlynck; Nuevo Parque Industrial Flandria II (ex Curtarsa); accesos a los Parques Flandria I y II y Don Julio Steverlynck.

Se concretaron nuevos planes de inversiones del sector privado (Flexangate S.A. producirá autopartes, demandando más de 180 puestos de trabajo; Swetech S.A. con más de 30 nuevos empleos y proyectando incorporar 200 más; el Centro Tecnológico Shitsuke; diversas PyMes y Microempresas con acceso a líneas de créditos, etc.

Se trabajó arduamente para paliar la situación del rubro textil, presentando ante el Ministerio de Producción de la Nación un proyecto de ley para establecer Normas Técnicas; se elaboró un proyecto de Nanotecnología para el desarrollo de productos inteligentes; se gestionó el ingreso al Programa Nacional de Recuperación Productiva, para más de 30 empresas locales; participamos en el Proyecto de Ley de Informalidad Cero; etc. impulsando también numerosas acciones en relación a la producción alimentaria y los agroalimentos.

Y se continuaron y ampliaron las tareas en las áreas de Empleo y Capacitación; Emprendedorismo; Instituto “Emilio Fermín Mignone”; gestión ambiental; y Turismo (desde donde –en conjunto con la Cámara de Turismo- se desarrolló un “Plan Estratégico de Turismo Sostenible para el Partido de Luján”, que también será remitido a la consideración del H. Concejo Deliberante), impulsándose, asimismo, acciones y proyectos para: concesiones del Balneario Parque, proyecto de Ordenanzas sobre Ferias de Artesanos, el nuevo Parque Ameghino, Casco Histórico, Cartelería, capacitación de nueva policía turística, etc.

En ese contexto, también remitiremos –en los próximos días- para su tratamiento por el H. Concejo Deliberante, el Pliego de Bases y Condiciones para licitar la concesión de la Estación Terminal de Ómnibus y de Obras Complementarias Integradas a la misma.

Este demorado proyecto contemplaba, inicialmente, que nuestra Terminal formara parte de un sistema integrado de Terminales de Ómnibus en el territorio bonaerense –lo que demandó una prolongada espera hasta que se dictase la norma provincial correspondiente, debido a que su creación e implementación se hallaba a cargo de la Provincia de Buenos Aires- pero que, a partir de dejarse sin efecto posteriormente, debió replantearse.

La reformulación del proyecto definitivo se pone, ahora, a consideración del Departamento Deliberativo Municipal.

Acompañamos las obras y los planes de desarrollo en marcha, con un programa de modernización del Municipio, tendiente a mejorar, simplificar, abreviar y facilitar las tramitaciones que los vecinos deben hacer ante la Comuna, como así también el acceso a la información referida a la Administración municipal y asegurar la transparencia de la gestión.

Ya se han diseñado los primeros trámites a efectuar por Internet, conformando los denominados “expedientes electrónicos”, los cuales, complementariamente, tienden a “despapelizar” los procedimientos tradicionales.

Ello confluye con el desarrollo de:

· El Portal de Obras abiertas (próximo a lanzarse) desde donde se pueden ver las distintas obras ejecutadas y la inversión realizada.

· El Portal del Agente Municipal. Se comenzó con los recibos de haberes digitales, que pueden ser descargados desde enero de 2013 hasta la actualidad, entre otras opciones. Para este año se contempla avanzar en pedidos de licencias y otros trámites, novedades y notificaciones a los agentes.

· El Portal de los Proveedores, desde donde –quienes proveen a la Comuna de bienes e insumos- pueden ver su estado de cuenta, órdenes de compra y de pago, deudas que el Municipio mantiene con el proveedor, llamados a licitaciones públicas y privadas, concursos de precios, etc.

· El Sistema de Guardias (aún en desarrollo) para intercalar con el Sistema de Consultorios Externos, y la Farmacia, y compatibilizar de forma unívoca la Historia clínica Digital entre el Hospital y los C.A.P.S.

· El Portal del H. Concejo Deliberante. Dentro del Plan de Gobierno Abierto que esta gestión viene impulsando, se desarrolló la nueva plataforma del Departamento Deliberativo, orientada a la participación y colaboración ciudadana.

· Nuevo Portal Municipal. Se desarrolló la nueva página Web institucional, usando las últimas tecnologías de programación, con nueva gráfica y más servicios Online.

· Se desarrolló el Portal del Boleto Estudiantil Gratuito, tableros de control sobre el estacionamiento medido, el nuevo sistema de Políticas Sociales, generando un único padrón de beneficiarios.

· Se gestionó ante ARSAT y el Ministerio de Modernización de la Nación, los servidores que alojan la nueva web municipal, como así también el nuevo mail institucional.

· Se desarrolló una nueva aplicación móvil de turismo, nuevos servicios y aplicativos varios.

· Y la Plataforma de Participación Ciudadana, LUJAN PARTICIPA.

Nuestro Municipio –el de todos nosotros- fue elegido, por primera vez, para participar en el ranking de ciudades abiertas de la OKFM, logrando el 7° puesto a nivel país y el 3° en la Provincia de Buenos Aires. Además fuimos invitados a participar de diversos foros de gobierno abierto y tecnologías.

En esta materia –que consideramos una formidable herramienta de transformación de las estructuras y procedimientos burocráticos- estamos generando nuevos procesos y desarrollos que se irán poniendo en funcionamiento durante este año. Tales como:

· El nuevo sistema contravencional, que incorpora una nueva plataforma móvil para los inspectores municipales, que reportan directamente al Juzgado de Faltas, sobre las actas generadas, ahorrando tiempos y papel. De la misma manera se irán automatizando los tramos iniciales del procedimiento contravencional (primer despacho, carátula, notificaciones, etc.).

· Nuevo sistema de turnos online para licencias de conducir.

· La generación de sistemas satélites de salud, que extienda la funcionalidad del sistema de guardias, hoy en funcionamiento. Turnos online para consultorios externos, unificación de la Historia Clínica Digital entre el hospital y los demás centros de salud.

· Nuevo sistema de registro laboral (ingreso, egreso y fichaje de horas extras del personal).

· Implementación de Firma Digital en procesos administrativos, continuando con el plan de despapelización del Municipio, convirtiendo a la Municipalidad de Luján en Autoridad de Registro (igualando a la Provincia de Buenos Aires).

· Nueva versión del SAME, generando por primera vez Expedientes Digitales con Firma Digital.

· Puesta en funcionamiento de la plataforma de participación ciudadana “Luján Participa”.

· Generación de nuevos trámites online.

La implementación y la utilización exitosa de estos nuevos sistemas y tecnologías exigen la preparación del personal municipal para operarlos. Desde la Dirección de Recursos Humanos se impulsa un amplio programa de capacitación con el aporte del Instituto Provincial de Administración Pública (I.P.A.P.).

Complementariamente, se ha cumplido con el compromiso asumido de confeccionar –en conjunto con las entidades gremiales- un Proyecto de Estatuto y Escalafón Municipal, que ya se está analizando exhaustivamente por las distintas áreas del Departamento Ejecutivo, con el fin de efectuar observaciones y generar sugerencias que permitan mejorarlo.

Podría hablarles de todas las áreas, pero –como anticipé- no lo haré. Hay una infinidad de programas en marcha, conducentes a mejorar las prestaciones en favor de la comunidad, como asimismo la asistencia social de los más desprotegidos.

La cultura no está ausente, con intensas e incesantes actividades que comprenden:

Ø La realización de Talleres Municipales culturales y productivos.

Ø La Comedia Municipal.

Ø El Coro Municipal “Ernesto Storani”.

Ø El Elenco Municipal de Folclore.

Ø El Elenco Municipal de Tango.

Ø El Seminario Municipal de Teatro.

Ø El Museo Casa de Ameghino.

Ø La Junta Municipal de Estudios Históricos.

Ø El Museo de la Ciudad.

Ø El Teatro Municipal “Trinidad Guevara”.

Ø El Museo Municipal de Bellas Artes.

. Extenso sería reseñar las incontables eventos organizados en torno a la cultura (desde los “Festejos de la Villa” hasta “La Noche de los Museos”, pasando por el ciclo de “Música en la Plaza”, presentaciones de libros y CD de autores y cantautores locales, muestras artísticas, etc.).

La salud pública y las políticas sociales en su conjunto, constituyen prioridades para la asistencia de la comunidad, sobre todo de los sectores más vulnerables, apreciándose que –por diversas razones y necesidades- registra su inclusión en el Sistema de Salud Municipal, el 50% de la población activa del distrito.

A ello se suma que el Hospital de Luján es referente en relación a distritos vecinos, lo que implica recibir pacientes de otras jurisdicciones y exige la realización de enormes esfuerzos del Municipio para mantener el nivel de prestaciones brindadas, sostenidas con el aporte de fondos municipales. Esta situación se verá agravada, además, porque la Comuna sufrirá una sensible disminución de los ingresos recibidos este año por coparticipación en salud, que se verán reducidos en el orden de los $ 39. millones.

No obstante, se ha trabajado, y se continuará haciéndolo, en consolidar los Servicios de Guardia, completando la nómina de profesionales Médicos en Pediatría, Guardia Adultos y UTI, dotándolas de equipamiento adecuado para sus cometidos y elevando la calidad profesional de los mismos.

En idéntica línea nos ocupamos del Hogar Granja para Ancianos, a fin de proporcionar a los abuelos residentes en el mismo la mejor calidad de vida a nuestro alcance.

Un intenso despliegue de acciones se impulsa en el ámbito de las políticas sociales, tanto en materia de Tercera Edad, como de Género, Discapacidad, Abordaje territorial, Deportes, el Servicio Local de Niñez, Adolescencia y Familia, y la Casa de Abrigo.

Para Defensa Civil, se concretó la construcción de su sede, además de prever hacer docencia sobre prevención de riesgos en las escuelas.

Por último, la seguridad constituye una preocupación constante del gobierno municipal –aunque sea de competencia provincial. Pero, hemos adoptado una posición decidida a favor de la colaboración local, trabajando en forma conjunta con el Gobierno de la Provincia, el Consejo de Seguridad y las autoridades policiales de la jurisdicción.

Con fondos aportados por la provincia para fortalecer la seguridad en el Partido de Luján, hemos adquirido distintos equipamientos tecnológicos de última generación, como así también otros servicios asociados.

Se han adquirido 3 vehículos “OKm”, se ha reacondicionado el sistema de monitoreo urbano ya existente por lo que las 70 cámaras de seguridad funcionan en su totalidad, incluyendo las localidades de Jáuregui, Pueblo Nuevo, Cortinez y Olivera. Se ha comenzado la instalación de 120 nuevas cámaras con un circuito de conectividad de fibra óptica. Se está reacondicionando el nuevo asiento físico del Centro de Monitoreo. Se ha finalizado la colocación de más de 340 luminarias. Se está trabajando en un sistema de video vigilancia en el Centro de Disposición Final de Residuos. Se ha concluido la instalación de un Destacamento Policial en la localidad de Carlos Keen.

A través de un Convenio con el Ministerio de Seguridad de la Nación se adquirieron equipos –que están siendo instalados en los móviles de las fuerzas de seguridad- para detectar automáticamente todo vehículo con inconvenientes legales, dando la correspondiente alarma al Centro de Monitoreo y, simultáneamente, a la policía.

Mediante gestiones ante el Ministerio de Seguridad de la Provincia, se logró sumar a la flota ya existente, la cantidad de 10 nuevos móviles, 6 motocicletas destinadas a la Unidad de Prevención de la Policía Local. A la brevedad se sumarán otras 6 unidades. Y se continúa con la capacitación permanente de los efectivos policiales.

Una mención especial merece el Consejo de Seguridad y el Fondo de Seguridad Ciudadana, este último obtenido por el esfuerzo de los vecinos de Luján, lo que ha permitido –entre otras cosas- solventar el gasto en combustible de la totalidad de los móviles policiales de nuestro distrito; la reparación y mantenimiento de esas unidades; la adquisición e instalación de más de 500 luminarias de emergencia; la colocación de 300 alarmas comunitarias; la adquisición de insumos para los móviles policiales, etc. Asimismo, se abona el alquiler de los inmuebles donde funcionan: el Ministerio Público Fiscal y la Defensoría Oficial, la Secretaría de Seguridad, la Delegación de Inteligencia Criminal, la Jefatura Distrital y el Comando de Patrullas.

Especial agradecimiento debo expresar a los miembros del Consejo de Seguridad, que también son vecinos de Luján, quienes –en forma permanente y ad honorem- han llevado a cabo una importante labor al servicio de sus convecinos, aun restándole tiempo a sus familias, amigos y actividades particulares.

Se efectúan regularmente reuniones con los vecinos de diferentes barrios para considerar la problemática de la seguridad, estableciéndose un diálogo que permite expresar sugerencias, diseñar estrategias preventivas, etc. fortaleciendo el vínculo entre la ciudadanía, el Municipio y la Policía.

***

Nada ha sido, ni es, fácil. Todo demanda un esfuerzo cotidiano, el cuidado de los recursos y el exhaustivo control del gasto. Bajo esas premisas, hoy la Deuda Flotante que mantiene el Municipio asciende a un 10% del total del Presupuesto anual, deuda que se cancela dentro de los dos primeros meses del año por la importancia que tienen sobre la misma los sueldos del personal y sus correspondientes aportes y retenciones previsionales mientras que el monto de la Deuda que recibimos al inicio de la gestión comprometía un 50% del Presupuesto Municipal Anual.

Austeridad es la palabra que define la administración municipal, procurando –en todo momento- cumplir con las obligaciones del Municipio, entre las que se destacan los salarios del personal, abonados en término durante 74 meses consecutivos. En los próximos días arribaremos, sin dudas, a un acuerdo paritario con las entidades gremiales para definir los incrementos salariales de los trabajadores municipales para el corriente año, como lo hemos hecho, en forma satisfactoria para ambas partes, y lo hemos cumplido íntegramente, en los años anteriores.

Decididamente, estamos dejando atrás el pasado. Pero eso no basta, la historia también debe ser una fuente de aprendizaje, porque –como dije antes- es condicionante del futuro.

No es tan difícil poder imaginar cuánto más podríamos haber hecho si no hubiéramos debido pagar deudas heredadas, juicios y reclamos de toda índole. O si no hubiéramos tenido que dotar al Municipio de un parque automotor nuevo, entre otras cosas.

Claro que aún nos falta mucho. No todo se logra en el tiempo y en la forma en que se proyecta. Por eso somos receptivos de las palabras que nos expresan los vecinos, y de sus sanas críticas.

En cambio, no nos afectan las críticas malintencionadas, ni aquellas provenientes de algunos que –movidos por un claro, evidente y mezquino interés político- no advierten que censuran lo que ellos mismos practican, o de otros que –con la misma incoherencia- finalmente practican lo que censuran.

Preferimos decir y hacer lo que debemos, convencidos que la palabra que transmite la verdad es simple y directa, y que todos la entienden sin necesidad de más explicaciones.

En 2018 nos espera, como año a año, un arduo trabajo. Para contar con las herramientas necesarias nos hace falta el acompañamiento del H. Concejo Deliberante. Ello no significa ignorar el disenso, impedir el debate, o descalificar una idea que no se comparte, proviniese del sector político que fuere. Por el contrario, toda crítica constructiva es un aporte para mejorar o enriquecer un proyecto.

Por ello exhorto a todos aquellos miembros de la comunidad que acaso no concuerden con las opiniones y decisiones de cualquiera de los poderes del gobierno municipal, para que utilicen todos los procedimientos que existen para hacer conocer su posición y su disenso, pero con respeto. Con el respeto que merecen los integrantes de este Cuerpo Deliberativo y, fundamentalmente, las instituciones, que están por encima de los hombres.

Algo tan sencillo de pedir es, sin embargo, al mismo tiempo, una muestra de educación y, por tanto, de un gran valor social. Respeto, del alumno al maestro y de éste a su discípulo; del pueblo mandante a sus mandatarios y de éstos a la comunidad que representan. Con discrepancias, con disenso, con desacuerdo, pero siempre con respeto.

Si queremos destacarnos regionalmente, si pretendemos alcanzar un desarrollo y una calidad de vida a imitar, asumamos nuestros deberes y obligaciones de convivencia respetando a nuestros semejantes, aunque no concordemos con sus ideas.

Ojalá que 2018 sea el año bisagra para lograr ese cambio. Y que maduremos como comunidad para ningún episodio de maltrato o manifestación de violencia tenga lugar en este recinto ni en ningún otro ámbito, público o privado, de nuestra sociedad.

Agradezco, una vez más, a las autoridades y miembros de este H. Concejo Deliberante, la invitación que me ha permitido estar aquí.

En mi carácter de Intendente Municipal declaro inaugurado el período de sesiones ordinarias 2018 y les dejo a todos mi más afectuoso saludo.

Muchas gracias.

Publicado el martes 3 de abril de 2018