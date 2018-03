El Teatro Municipal “Trinidad Guevara” inicia su temporada 2018 y a partir del martes 13 de marzo se encontrará abierta la boletería de martes a sábado de 9 a 21 horas y domingos dos horas antes de cada función.

Este año la temporada se inicia el sábado 7 de abril con la presentación en la Sala Oficial de “Como Nunca”, protagonizado por el periodista Franco Torchia (como “el capocómico”) y el actor Juan Pablo Mirabelli (como “el vedette hombre”), la primera revista porteña lésbica, gay, travesti, transexual, bisexual, intersexual y queer (Lgttbiq) del teatro mundial.

El show comenzará a las 21:00 horas y la entrada general será de $250.

Con la dirección general de Dino Balanzino y con textos de Liliana Viola, “Como nunca” presenta sketchs, cuadros musicales, monólogos, videos e interacción con el público en un show al estilo del café concert.

“Como Nunca” juega con la denominada “cultura gay” y parodia el mítico género de la escena teatral de Buenos Aires: la revista porteña. En un ambiente de mesas, tragos y propuesta gastronómica, Torchia y Mirabelli son sucesivamente cómico y bailarina, marido y mujer, dúo humorístico de un show inédito.

¿Quiénes hacen Como nunca?

Dino Balanzino (Zárate, 1980). Es director, actor y director de arte. Estrenó y dirigió varias piezas teatrales de su autoría y una webserie, Ducha. Realizó varios trabajos como director de arte para teatro, cine, publicidad y moda. Como actor participó de varios espectáculos. En cine formó parte del equipo del filme Alanis de Anahí Berneri, Horizontal-Vertical de Nicolás Tuozzo y Piedras de Matías Marmorato.

Liliana Viola es editora del suplemento SOY del diario Página/12. Es autora de El libro de los testamentos (El Ateneo), Los discursos del poder (Norma) y de la biografía de Alberto Migré que publicará la editorial Random House en diciembre de este año.

Juan Pablo Mirabelli (Luján, 1982) es actor, formado en el IUNA y en la USAL. Fue alumno de Nora Moseinco, Alejandro Catalán y Lorena Vega, entre muchos otros. Entre las obras que realizó se encuentran La burlona tragedia del corpiño, Mugre, Yo chancho y glamuroso, Esquizopeña , el musical, Ni la más puta, Gotas que caen sobre rocas calientes, Mosquita muerta (de su autoría), Pasado plisado y Playroom. En TV trabajó en Alén, Luz de Luna, Los Roldán, El tiempo no para, Un año para recordar, Vecinos en guerra, Historia clínica, La celebración, La pulsera y Fanny la Fan. En radio trabajó en Si Freud nos viera, La hora feliz, Está vivo y Estreno mundial. Actualmente produce y dirige para la web un programa en el que entrevista a personalidades de la cultura en formato de sesión de psicoanálisis: Psicología a domicilio.

Franco Torchia(Ensenada, 1976)es graduado en Letras (UNLP) y periodista. Trabajó en Clarín, Revista Ñ y Fundación Proa. Fue la voz en off y el guionista del ciclo Cupido, panelista de Intratables y conductor de Televisión Abierta. En la cabaña del tío Franco (América). Integró el ciclo Zapping en el mismo canal y desde 2013 conduce en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires el show de diversidad sexual No se puede vivir del amor (La Once Diez). Colabora en SOY, el suplemento de diversidad sexual del diario Página/12 y en la web del diario La Nación. En 2015 y 2016 fue distinguido en la Marcha del Orgullo de la Argentina y condujo el evento. Desde 2016 protagoniza el segmento “El casting de Pasión” (América) y desde enero forma parte del ciclo Confrontados (Canal 9). Es autor de El libro de Cupido, un homenaje a Roberto Galán. Este año condujo #HablemosDeTodo, video notas para la web sobre grooming, bullying, mobbing, consumos problemáticos, trastornos de la alimentación, VIH, violencia de género, identidad y sexualidades para la Subsecretaría de la Juventud del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Sábado 7 de abril

21 horas

Entrada general: $ 250.-

Teatro Municipal “Trinidad Guevara”

Rivadavia 1096 Tel: 02323-420074

Horario de boletería: de martes a sábados de 9 a 21 hs/ domingos 2 hs. antes de la función.

Publicado el lunes 12 de marzo de 2018