El taller de Experimentación Teatral presenta su primera producción “Otelo”, de William Shakespeare, en el Teatro Municipal Trinidad Guevara.

Las funciones, con entrada libre y gratuita (ya disponibles en boletería), serán el domingo 19 -estreno, jueves 23, viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de noviembre, todos desde las 21 horas.

SINOPSIS

“Las almas celosas no necesitan motivo. Los celos son un monstruo que se engendra y nace de sí mismo”

La clásica tragedia “Otelo” de William Shakespeare llega al Teatro Municipal “Trinidad Guevara” inaugurando la primera producción del Taller de Experimentación Teatral dirigido por Vana Passeri en el marco del 37 ° Aniversario de la sala.

Otelo, el apreciado y temido militar moro de Venecia, es puesto a prueba en un laberinto de emociones demostrando que el sentimiento de posesión y la locura que deviene de él no tienen tiempo ni razón de ser. Esta tragedia humana aborda no sólo el tema de la violencia de género sino también la figura del otro en toda su complejidad.

Esta propuesta busca explorar el espacio escénico y las distintas expresiones teatrales convocando a actores y músicos locales en la realización de una puesta integral donde la obra sucede en todo momento y en todo el espacio de la sala. Dos pianos de cola en hall, la participación del Coro Municipal de Cámara y un joven elenco de actores.

Elenco:

Manuel Aime, Agustín Ponte, Martín Taboada, Agostina Caminos, Julieta Rojas, Valentina Terrizano, Cintia Gutiérrez Martínez, Silvia Reverdito, Jessica Gómez, Camila Pozzi, Fara Bossi y Lucía Buratovich.

Coro Municipal de Cámara “Ernesto Storani”

Asistencia de Dirección: Andrea Solohaga

Pianos, Música Original y Dirección Musical: Santiago Rosso y Javier Sarrabayrouse

Dirección del Taller: Vana Passeri

Dirección General: Vana Passeri y Santiago Rosso

Publicado el martes 14 de noviembre de 2017