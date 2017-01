El Secretario de Salud marcó como prioridad la guardia y la terapia intensiva del Hospital

En el marco de la donación recibida por la Prepaga OSDE, Luján en línea dialogó con el Secretario de Salud Ricardo Curone, quién se refirió a la nueva Dirección y al equipo de trabajo del Hospital. En ese sentido, explicó sentirse respaldado y aseguró confiar mucho en el equipo de profesionales de la salud. Además, anticipo que se ha planteado un programa de trabajo muy ambicioso para los próximos meses.

En relación a los proyectos, puntualizó en dos obras de infraestructura, en la zona de guardia y terapia intensiva. No obstante, comentó que antes que nada se debe comenzar trabajando en los techos del nosocomio. Por su parte, explicó “es un proyecto bastante ambicioso, confiábamos en que esto pudiese llegar más rápidamente con fondos de la provincia, no nos podemos demorar para esperar esto, porque en la medida que no solucionemos con los regímenes de lluvias que superan la capacidad de canaletas, los techos tienen una estructura muy antigua”.

Haciendo hincapié en los techos, dijo que este primera etapa de los “techos” debería ser resuelta en los primero 3 o 4 meses del año, para luego continuar con la Guardia del Hospital y remodelarla.

“Hay que hacer el cielo raso de la guardia completo, ya estamos en camino, el cielo raso de terapia intensiva también completo y seria un desperdicio de tiempo y dinero hacerlo antes de tener solucionados los problemas de filtraciones”, aseguró. En referencia a la obra, reitero la necesidad de una ayuda de la provincia, pero por el momento se comenzaría con fondos municipales.

Publicado el Miércoles 11 de enero de 2017