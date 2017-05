El paso por Luján del nuevo jefe de la Policía bonarense

El comisario general Fabían Perroni se convirtió ayer en la máxima autoridad de la Policía de Provincia de Buenos Aires, tras la decisión de la gobernadora María Eugenia Vidal de pasar a retiro a Pablo Bressi, quién hasta ahora era el jefe de la fuerza.

Perroni llegó a Luján en agosto de año 2015 cuándo era comisario mayor y ocupó el cargo de interventor de la Departamental Mercedes – Luján tras el asesinato del joven Agustín Cantello (quién recibió un disparo mientras atendía un kiosco de la calle Lavalle).

Tras la decisión de descabezar las distintas cúpulas de la policía local, Perroni asumió la responsabilidad de reordenar las comisarías. Su tarea solo duró unos meses y ya con los nuevos jefes en funciones, Perroni dejó la intervención.

En aquel entonces, Perroni participó del ciclo de entrevistas televisivas de Luján en línea.

A Perroni se lo recuerda por haberse establecido a tiempo completo en Luján .

“Necesitamos fortalecer el vínculo Policía – vecino porque el pueblo precisa contar lo que le sucede, ser escuchado y protegido. Nadie debe tener miedo ante esto, no se requiere ninguna firma. Es completamente anónimo y no sólo a través de la Comisión Vecinal, con quienes estamos comenzando a armar el mapa de delincuencia, sino que cualquiera puede sentarse enfrente mío y lo voy a atender. Ellos son mis ojos y si esto no sucede, me quedo ciego” había señado Perroni en sus declaraciones.

Publicado el Miércoles 10 de Mayo de 2017