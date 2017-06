El paro Docente también se sintió en la ciudad

La medida de fuerza en el orden provincial por el Frente Gremial docente también tuvo su adhesión en la ciudad. Luego de la reunión del día lunes, los educadores de la provincia decidieron ir a un paro de actividades el día miércoles por la falta de una nueva propuesta salarial y los grandes descuentos en relación a los paros realizados. En cuanto al porcentaje de los docentes adheridos al paro, consideraron que fue alto en Escuelas Pública y subvencionadas de la ciudad.

Docentes de la ciudad, se concentraron en la Plaza Colón y dialogaron con este medio. En ese sentido, señalaron “seguimos ante un gobierno que incumple la ley porque no llama a paritarias, porque no tiene voluntad de acordar, porque todas las veces que nos citaron la oferta es la misma, además no llamo a la paritaria nacional e incumple los fallos de la justicia”.

Por otro lado, explicaron “seguimos cobrando lo mismo del año pasado, no tuvimos ninguna propuesta que se acerque, que era lo que nosotros habíamos pedido un 35 por ciento a principio de año y que la inflación ya dicen que está por encima del 24″…”están pretendiendo con su misma propuesta cerrar la discusión salarial hasta 2020, osea quieren aglutinar 2018-2019 en esta misma paritaria provincial”.

Publicado el Miércoles 14 de Junio de 2017