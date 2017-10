El oficialismo propone que los colectivos no circulen en el casco céntrico

De cara a la sesión del lunes 2 de octubre, el Bloque de Cambiemos presentó un proyecto de ordenanza, referente prohibir el tránsito del transporte público de pasajeros de media y larga distancia, en las arterias del casco céntrico de la Ciudad. El proyecto fue tratado en las Comisiones de Seguridad y Urbanismo en conjunto.

En el mismo se considera, que se advierte un incremento significativo de automotores que transitan las arterias de la planta urbana de nuestra ciudad, complicando de manera muy notoria la circulación vehicular, fundamentalmente en el radio céntrico; que, en este contexto, el transporte público juega un rol fundamental, tanto en lo que hace a los circuitos vigentes, como al porte de las unidades habilitadas;

Que, asimismo, la situación se agrava los fines de semana, feriados y fechas religiosas, a causa de la masiva concurrencia de turistas y peregrinos;que, además, las paradas del transporte colectivo, sumado al reducido ancho de las arterias en las que se encuentran ubicadas, profundizan el problema;

Que las concesiones vigentes referidas al servicio local pueden ser revisadas y modificadas por este Honorable Concejo Deliberante en tanto no perjudiquen significativamente los intereses del concesionario, ni alteren en forma importante los términos de dicha concesión; que, al mismo tiempo, deben adecuarse los circuitos de los transportes de media y larga distancia, fundamentalmente, aprovechando la culminación de las obras de las avenidas Constitución y Carlos Pellegrini;

Por lo que, en la ordenanza se plantea:

Que se prohiba, a partir de los sesenta (60) días de promulgada la presente Ordenanza, el tránsito de las líneas de transporte público colectivo de pasajeros que realizan servicios interurbanos de media y/o larga distancia, por las arterias del casco céntrico de la ciudad de Luján, encontrándose delimitada dicha zona (caso céntrico) por la Av. Avellaneda (N° 1003), la calle Alsina (N° 16), la Av. Dr. Muñiz (N° 23), la calle 9 de Julio (N° 4), la Av. Carlos Pellegrini (N° 1000), la Av. Constitución (N° 1000), la Ruta Nacional N° 5 y la Av. Lorenzo Casey (N° 1010), respecto de los tramos que a cada una corresponda.

En cuanto al recorrida, proponen que deberán ingresar a la Terminal de Ómnibus y egresar de ella, según el siguiente esquema de tránsito:

1)Servicios desde el Partido de Gral. Rodríguez por Ruta Nacional N° 5 (ex Ruta Nacional N° 7) y Ruta Nacional N° 7 (Acceso Oeste) que ingresan por la Av. Constitución (N° 1000): Av. Constitución (N° 1000) hasta Av. Carlos Pellegrini (N° 1000); luego por Av. Carlos Pellegrini (N° 1000) hasta Av. Nuestra Sra. de Luján (N° 1001); luego por Av. Nuestra Sra. de Luján (N° 1001) hasta ingreso Terminal de Ómnibus.

2)Servicios hacia el Partido de Gral. Rodríguez por rutas 5 (ex ruta 7) y ruta 7 (acceso oeste) que egresan desde la Av. Constitución (N° 1000): Av. Nuestra Sra. de Luján (N° 1001) hasta Av. Carlos Pellegrini (N° 1000); luego por Av. Carlos Pellegrini (N° 1000) hasta Av. Constitución (N° 1000); luego por Av. Constitución (N° 1000) hasta Ruta Nacional N° 5 sentido Partido de Gral Rodríguez.

3)Servicios desde y hacia los Partidos de Mercedes o Navarro realizarán el mismo trayecto establecido en los puntos 1) y 2), ingresando y egresando por la Ruta Nacional N° 5 en su intersección con la Av. Constitución (N° 1000).

4)Servicios desde y hacia el Partido de San Andrés de Giles: Utilizarán las colectoras correspondientes de la Av. Nuestra Sra. de Luján (N° 1001) y la ex Ruta Nacional N° 7 desde o hacia el Partido de San Andrés de Giles.

En el arículo Nº 4 se indica, que el Departamento Ejecutivo reorganizará, dentro de los ciento ochenta (180) días de promulgada la presente, los circuitos de las líneas locales de transporte público colectivo de pasajeros dentro de la zona delimitada en el artículo 1° de la presente.

Publicado el domingo 1 de octubre de 2017