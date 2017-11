Vecinos aseguraron que se suspenderá la ordenanza de la Termoeléctrica

Una vez finalizada la reunión entre los vecinos y el Intendente por la Central Termoeléctrica, los medios presentes hablaron con los vecinos, quiénes se refirieron a las respuestas dadas por el Jefe de la Comuna. En ese sentido, explicaron que se frenará la ordenanza (la cual fue promulgada el viernes 10 de noviembre), y en la sesión del lunes 27 se solicitarán en el Concejo Deliberante los estudios de impacto ambiental.

Sobre vetar la ordenanza, explicaron que respondió que como ya esta “promulgada” no se puede vetar. Una de las vecinas, señaló que el Intendente no supo responder porque la había promulgado y les argumentó que el expediente ingresó como servicio y no como una Central Termoeléctrica, “de alguna manera quedó en evidencia cada una de estas irregularidades que nosotros venimos señalando, no hubo una capacidad de decir una respuesta de por qué operó de esta manera”.

“Confiamos en que el Intendente va a hacer su trabajo y confiamos un poquito más en que va a ver todas las irregularidades que hubo desde un principio porque en el expediente se empezó como una planta industrial, se le dio inicio y hasta dos semanas antes, el 1º de diciembre esa planta ya iba a estar funcionando”…”hay una ordenanza que rige desde el 2013 que este tipo de planta no debe estar en ningún lado del Partido de Luján”, declaró una vecina.

En fin, lo que señalaron los vecinos, a partir de lo dicho por el Intendente es: Que se frene todo permiso, que se vuelva a foja cero para que se analice a partir del estudio de impacto ambiental presentado por la empresa. A lo cual, consideraron “todavía no tenemos pruebas de que esté. El estudio será auditado por dos Universidades públicas y a partir de ahí mediante instancias de audiencias públicas empezaría a discutirse en términos de si es factible o no que en Luján y en ese punto exista una Planta de esas características”

Por otro lado, señalaron mucha preocupación porque el Intendente les dijo que, a partir de una excepción en la rezonificación se puede modificar la ordenanza del 2013. “Eso quiere decir que cualquier empresa de categoría tres puede pedir una excepción”, puntualizaron. Además, indicaron que el Secretario de Obras Públicas ha mostrado cierto desconocimiento acerca de la Ley de Erradicación Industrial. “Tiene desconocimiento de que a 300 metros hay un Colegio”, mencionaron.

También la Secretaria General de Suteba, Fernanda Rodríguez, expresó su preocupación por la Escuela Nº 17 e instituciones aledañas. En este sentido, otra de las vecinas señaló “nosotras vamos por el NO y el corrimiento del punto geográfico”.

-Sesión el 27 de noviembre:

Además, los vecinos convocaron a que la comunidad de Luján participe el lunes 27 de noviembre a la sesión, y aclararon “por favor que sean conscientes que los afecta a todos”.

