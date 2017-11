El Instituto Superior de Formación Docente realizó una jornada de inglés

El sábado pasado, el Instituto Superior de Formación Docente (ISFD) N°23 realizó la segunda Jornada para estudiantes del Profesorado de Inglés, con un gran marco de participación de ex alumnos y docentes de ciudades aledañas.

“En esta ocasión contamos con la presencia de la directora de Cultura de Luján, Marisa Maggio”, comentó Ana Otero, Profesora del ISFD. “Las Jornadas fueron declaradas de interés municipal, algo que nos enorgullece como formadores de futuros docentes y nos estimula para seguir esforzándonos para brindarles a los estudiantes todas las herramientas que estén a nuestro alcance para que ellos se puedan seguir adelante con la carrera”, añadió.

La jornada fue iniciada por Alejandra Ottolina, representante de la Editorial Mcmilla. El resto de los disertantes fueron: Lorena Muzzicato (Hello Babies educational supplies), Rubén Mazzei (en representación del British Council y la Dirección de Formación Continua de la Pcia. de Bs As – DGCyE) y finalmente Miriam Casamassima (del Profesorado Lenguas Vivas J. R Fernández) fue quien dio cierre a una larga pero fructífera Jornada ligada netamente al habla Inglesa, a su cultura y a la formación de futuros docentes quienes no perdieron la oportunidad de asistir, ver los diferentes Stands que adornaron con libros y distintos materiales, realizar distintos juegos didácticos, cantar, bailar y disfrutar junto a los docentes y los disertantes.

“El equipo de Profesores del ISF N 23 queremos agradecer a las empresas y editoriales participantes que se acercaron a mostrar la variedad de sus productos para que estén al alcance de los concurrentes”, acotó Cecilia Beatriz Pironio.

Dichas empresas y editoriales fueron: Apiba (Asociación de Profesores de Inglés de la provincial de Bs As), Buenos Aires Players, Crear, Aexalevi (Asociacion de Ex alumnus del Lenguas Vivas), Funclass, Lets Libros, Anglia Exams, Pearson, The Beatles Museum, The Bridge, Estari Books, Edu cards, Tinta Fresca, The Globe English – de Mar del Plata, Hello Babies Educational Supplies, Ediciones Romaniuc, ML Educational Material, Eager Beaver, Sofia Costabella de la Provincia de Córdoba y Colonia de Inmersion de la ciudad de Mercedes.

Los docentes a cargo del evento agradecieron al Centro de Estudiantes y a todos los estudiantes por su esfuerzo y colaboración.

