El grupo Inundados de Luján exige una audiencia con María Eugenia Vidal

Integrantes del grupo de Inundados de Luján, cansados, exigen de inmediato una audiencia con la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal en función de las demoras en el comienzo de las obras en el río.

Las dos primeras etapas del Plan Hídrico, con un costo de 240 millones de dólares y anunciadas en un principio para fines de 2016 o comienzos de 2017, no solamente se atrasan sino que desde la asociación de vecinos sienten un “manoseo” por parte de los responsables de llevar adelante los trabajos. “Vemos que no se hace nada y no se dan los pasos que formalmente se tienen que dar. Al aire dicen que está encaminado pero la realidad es otra”, criticaron, agregando presuntas irregularidades y falta de compromiso.

El sector de Inundados, con Sergio Frascaroli a la cabeza, ya ha pedido legalmente dos reuniones con Vidal mediante cartas que conllevan su respectivo expediente. “Una respuesta fue que vayamos a la Secretaría de Asuntos Municipales de La Plata y la otra a la Secretaría de Asuntos Hídricos de la Provincia de Buenos Aires”, explicaron los habitantes de nuestra ciudad, quienes prefieren ir “directamente a la cabeza”.

Aclarando que no se trata de una ideología política sino de una necesidad humana, lo único que piden es dialogar cara a cara con la Gobernadora. “No se trata de un reclamo, pero cuando necesitaron los votos vinieron a Luján”, sentenciaron.

Publicado el lunes 2 de octubre de 2017