El FPV-PJ presentó su Plataforma Programática 2017-2019

En la tarde del jueves, se realizó la presentación de la Plataforma Programática 2017-2019 del FpV-PJ Luján, la misma consta de una serie de principios y definiciones estratégicas para el desarrollo de Luján que fueron elaboradas a partir del diálogo y la planificación del Consejo de Agrupaciones del FpV.

Se establecieron definiciones en áreas como servicios públicos, salud, seguridad, ambiente, obras de infraestructura, empleo, cultura, género, desarrollo social, deporte, descentralización y transparencia. Además, se abordaron desde cada área los desafíos que tiene Luján para construir de una vez por todas un municipio próspero y pujante. Más de 20 agrupaciones firmaron su adhesión a esta plataforma programática, construyendo un marco de unidad a partir de las propuestas e ideas, ante un salón del Hotel de La Paz colmado por más de 300 vecinos y vecinas del Partido de Luján.

En ese sentido, el Concejal Leonardo Boto explicó que esta plataforma es producto “del trabajo colectivo, en grupo, del Consejo de Agrupaciones que se ha fortalecido. Se trata principalmente de una serie de principios que vamos a mantener durante la campaña y una vez que ocupemos nuevas bancas en el Concejo Deliberante vamos a sostener. Este proyecto no se basa en personalismos, es un proyecto que construimos entre todos. Estamos Cerca con este proyecto, estamos Cerca del Futuro de Luján”. Por ello, Boto comprometió a los presentes a “seguir construyendo y convocando por Luján, caminemos todos para adelante para cambiar la realidad de todo el Partido de Luján.”

En relación al estado actual del Municipio consideró que “Luján tiene que dejar de girar como si fuera una calesita. Como un ejemplo claro de lo que pasa, recién hablé con María del barrio San Pedro que me llamó para decirme que lamentaba no estar presente porque tiene a los dos nenes con broncoespasmos porque respiran el humo del basural. Un basural que es un problema que viene desde hace años pero ahora tenemos un intendente que no sabe, no quiere, no puede resolver. Frente a esto tenemos la obligación de construir el Luján que soñamos, pensar a lo grande, pensar como hicimos en esta plataforma, en estos principios, con nuestro plan estratégico que venimos diseñando desde hace años, un Luján que se proyecte justo, creativo, pujante, solidario, un Luján del cual estemos orgullosos”.

Finalmente, Boto expresó que “por esto soñamos, por esto estamos acá, les pido que sigamos mirando para adelante por ese Luján que sabemos que podemos lograr”.

Publicado el Viernes 28 de Abril de 2017