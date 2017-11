El equipo de básquet de la UNLu se metió en las finales

El pasado 5 de noviembre el equipo de básquet de la UNLu jugó la última fecha clasificatoria para los cuadrangulares finales de la Liga Noroeste Basquet Amateur, enfrentando al Club Dorrego de Navarro en nuestra ciudad.

Con goleada del plantel superior, el representativo de la universidad logró la clasificación de todas las categorías para las finales.

RESULTADOS

Sub – 13: UNLu 34 – Dorrego 35

Sub – 15: UNLu 53 – Dorrego 55 en alargue porque el partido terminó 45 a 45.

Sub – 17: UNLu 52 – Dorrego 21

Sub – 19: UNLu 50 – Dorrego 30

Primera: UNLu 87 – Dorrego 46

Los cuadrangulares finales empiezan este domingo en la ciudad de Mercedes con acción de cancha de la categoría Sub-17.

Publicado el viernes 10 de noviembre de 2017