El Ejecutivo presentó una nueva propuesta a los trabajadores municipales

En la reunión mantenida esta tarde en la Delegación Regional del Ministerio de Trabajo, en el marco de la negociación salarial, instituida por la ley provincial 14.656 (Régimen del Empleo Público Municipal), el Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Luján se dirigió a las asociaciones sindicales que representan al personal municipal y presentó la siguiente oferta de incremento salarial por el

corriente año:

· 10% remunerativo y 10% no remunerativo a partir de marzo y hasta mayo.

· 15% remunerativo y 5% no remunerativo en junio.

· A partir de julio del corriente año al porcentual remunerativo se le adicionará la diferencia que pudiere existir con el índice de inflación que se obtenga de promediar lo informado por el INDEC y una consultora privada entre enero y junio de 2017. Por consiguiente, se disminuirá idéntico porcentual del asignado como no remunerativo. Por ende, este mecanismo se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2017.

· En ningún caso el incremento sobre el salario básico vigente a enero de 2017 será inferior en el mes de diciembre de 2017 al 21%.

· $1500 no remunerativos a pagar en dos cuotas de $750 en compensación de enero y febrero de 2017.

· Incrementar en un 7% (siete por ciento) la bonificación que se otorga por Tareas Insalubres, Riesgosas o Penosas que en la actualidad es del 8% (ocho por ciento) llevándola a un 15% (quince por ciento). Solicitar al Honorable Concejo Deliberante que se agregue a la Ordenanza de Presupuesto vigente a los Inspectores de Tránsito y a los Inspectores Fiscalizadores que realizan tareas en la vía pública, como así también al personal afectado al barrido de calles, en la nómina del personal que puede cobrar la bonificación por tareas insalubres.

· Ampliar, a su vez, en un 6 % (seis por ciento) de manera remunerativa el salario del personal que revista como personal obrero o servicio con una carga horaria de 48 hs. semanales a los efectos de aumentar el valor hora de trabajo de los agentes que poseen dicha cantidad reduciendo la brecha que existe en el valor por hora de trabajo con quienes tienen otros regímenes horarios.

Fuente: Subsecretaría de Comunicaciones

Publicado el Miércoles 12 de Abril de 2017