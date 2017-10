El conjunto de Básquet de la UNLu venció a El Timón

El equipo superior de básquet de la Universidad Nacional de Luján derrotó con un abultado 81-58 en casa a El Timón el pasado sábado 21 de octubre, en el marco de una nueva jornada de la Liga Noroeste de Básquet Amateur.

Además, las categorías Sub 19 y Sub 15 también aplastaron a su rival, aunque la Sub 13 no corrió la misma suerte y perdió por un ajustado 22-29. Pre-Mini y Mini saltaron al campo de juego sin competir por puntos.

Primera

UNLu 81 – El Timón 58

Sub – 19

UNLu 59 – El Timón 23

Sub – 15

UNLu 77 – El Timón 24

Sub – 13

UNLu 22 – El Timón 29

Publicado el jueves 26 de octubre de 2017