El básquet de la UNLu cayó ante Capitán Sarmiento

El pasado domingo 29 de octubre el elenco de básquet de la UNLu disputó la anteúltima fecha de la Liga Noroeste Basquet Amateur, enfrentando a Independiente de Capitán Sarmiento.

El plantel superior lujanense cayó por un ajustado 47-45, al igual que la Sub 13 que perdió 54-27. Distinta fue la suerte de la Sub 19 y Sub 15 (1° puesto en el campeonato), categorías que lograron derrotar a su rival.

El próximo domingo el básquet de la UNLu jugará la última jornada ante Dorrego en la localidad de Navarro.

RESULTADOS

UNLu 45-47 Capitán Sarmiento

Sub 19 56-24 Capitán Sarmiento

Sub 15 41-28 Capitán Sarmiento

Sub 13 27-54 Capitán Sarmiento

Mini jugó de forma recreativa

Publicado el jueves 2 de noviembre de 2017