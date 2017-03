Docentes de la ciudad se suman al “Plan de Lucha”

En la mañana de hoy, integrantes de Suteba Luján se refirieron a la situación que están viviendo. Jose María y Carla puntualizaron en la asamblea llevada a cabo días atrás, en la misma Delegados de las distintas Escuelas de Luján pusieron en común las opiniones de los docentes de cada establecimiento. De este modo, se resolvió realizar un Plan de Lucha que comenzará la primera semana de marzo “6 y 7” con la medida de fuerza del paro a nivel nacional y provincial, continúa el 13 con el inicio de clases en Secundaria y por último la tercer semana, se está convocando a la “Marcha Federal de Docentes”, con destino a Plaza de Mayo.

-Cuarto intermedio día martes:

Carla, se refirió a la falta de autoridades provinciales en el Ministerio de Educación en la reunión de ayer, y dijo “en principio nos pareció una falta de respeto a todos los docentes por parte de la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aire y ni hablar de los Ministros, que citaron en un horario, llegaron dos horas más tarde”.

“Los ministros no saben ni siquiera de como se compone el salario docente, así que estamos a la espera. Depende de la Gobernadora si comienzan o no las clases y no de los docentes”, destacó Carla.

-La paritaria nacional cerrada:

Ante un posible acuerdo por paritaria provincial, los docentes anticiparon que la medida de fuerza del 6 y 7 de marzo se realiza, esto se debe a la no apertura de la “paritaria nacional”. José María, dijo “la falta de cumplimiento de la paritaria nacional trae aparejado que no se cumpla la Ley de incentivo docente, la ley de Educación Nacional”. Así también, quedan sin vigencia los planes educativos: Conectar Igualdad, Capacitaciones Docentes

-Marcha Federal Docente:

Está prevista para la tercer semana de marzo.

Publicado el Miércoles 1 de Marzo de 2017