Desde Patria Grande reclaman falta de recursos para los Talleres en los barrios

Desde espacio político, Patria Grande, se refirieron a la situación que están atravesando en virtud de la falta de pago por parte del municipio. Guadalupe Ledesma, explicó que en el mes de marzo le plantearon al Subsecretario de Políticas Sociales, que además de la tarea alimentaria iban a necesitar recursos para desarrollar talleres, recreativos, culturales, deportes.

“Le presentamos un presupuesto de las cosas que queríamos hacer en los diferentes barrios y de eso no tenemos respuestas hasta el momento. Hemos tenido un sí de palabra sobre la implementación de estos talleres, que van a colaborar con recursos materiales pero no ha salido el subsidio aún y no tenemos respuestas de cuándo eso puede suceder”.

Otra de las referentes señaló “nosotros presentamos todo y nos están dando vueltas con las cosas, osea no nos dan ninguna solución de nada, nos patean de acá para allá y siempre la respuesta en negativa”

Publicado el Lunes 29 de Mayo de 2017