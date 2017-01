Denuncian un nuevo caso de burundanga en Luján

Una habitante de la localidad de Luján denunció, en privado, un nuevo caso de burundanga sucedido ayer martes en un colectivo de nuestra localidad.

“Subí al colectivo en Mariano Moreno y Mitre el que dice Zapiola/Ameghino, el tipo ya estaba arriba porque no lo vi pasar después de que yo subí, ya estaba atrás sentado. Cuando llego al barrio que estoy por bajarme, yo era la última en bajar y éste se me abalanzó y me tocó todo el brazo, a lo que yo le respondí que no se apurara que iba a bajar igual. Bajo y empecé a caminar para mi casa y me comenzó a doler mucho la cabeza, cuando miro para atrás y ver si el tipo venía atrás mío, no estaba más, no se si siguió en el colectivo o bajó”, le narró a Luján en Línea.

La damnificada fue velozmente a su hogar. “Pude llegar rápido a mi casa y refrescarme para no seguir descomponiendome peor”, explicó.

Asimismo, la acusadora intentó describir la apariencia del atacante. “Por lo poco que lo vi es un tipo pelado, morocho y estaba todo vestido de negro, pantalón y campera”, detalló.

“Este mensaje para todas las chicas de Luján, que se cuiden mucho”, difundió.

Publicado el Miércoles 25 de enero de 2017