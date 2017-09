Denuncian persecución e intento de asalto en plena oscuridad

Una vecina de nuestra ciudad, angustiada, denunció a Luján en Línea un intento de asalto en la vía pública durante las últimas horas del jueves 21 de septiembre.

La secuencia ocurrió momentos antes de la medianoche. “En la parada de ómnibus de la línea 57 en Humberto y Carlos Pellegrini había dos hombres de 25 años aproximadamente en la esquina. Cuando bajé del colectivo me dirigí caminando hacia Dr Real porque me resultaron sospechosos y, al mirar para atrás, vi que uno me estaba siguiendo, entonces por miedo me crucé y caminé por el boulevard mirando atrás constantemente”, comenzó narrando la víctima.

“El hombre se paró en la calle atrás del transporte público, que estaba esperando en el semáforo. De inmediato, asustada, empecé a llamar por teléfono a mi familia y cuando el semáforo pasó a verde y el colectivo dobló el hombre me volvió a seguir. Cuando me di cuenta estaba corriendo hacia mí”, detalló.

En medio de la desesperación, la damnificada empezó a correr y pedir ayuda a los gritos. “Unas personas salieron de sus casas, me socorrieron y llamaron a la policía. Fue solamente un susto porque el semáforo demoró al colectivo y me dio tiempo a tomar distancia y posteriormente reaccionar a los gritos y poder espantarlos”, manifestó, ya con un poco más de alivio.

Imaginando la incontable cantidad de situaciones similares que se dan no solamente a nivel local, la protagonista del hecho envió un mensaje a los ciudadanos. “A toda la gente que por fuerza mayor tenga que volver a sus hogares a esas horas estén atentos y sin auriculares. Es un segundo que te puede costar mucho”, expresó.

