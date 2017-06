Cuidacoches presentaron un proyecto en el Concejo Deliberante

El estacionamiento medido en la zona turística sigue causando polémica, una vez más los trabajadores cuidacoches se hicieron presentes en el recinto y en esta ocasión presentaron un proyecto de ordenanza, que tuvo como eje central el reordenamiento del tránsito desde un proyecto social por parte la Asociación Civil.

Miguel Sánchez, Presidente de la Asociación, tomó la palabra y dijo “quiero saber esto como va a seguir, yo tengo un montón de compañeros atrás mío cuidacoches, nosotros no queremos quedarnos sin trabajo, no queremos que nos reemplacen por una máquina”…”tengo chicos jóvenes que están trabajando con nosotros, que yo mismo le he dado el lugar para que cuiden autos”.

“Nosotros desde hace muchos años venimos con el sol, con la lluvia, con el frío, no tenemos un domingo, un sábado para estar con nuestra familia porque sabemos que tenemos que ir a buscar el mango para llevarle de comer a nuestros hijos”, afirmó Miguel.

Por otro lado, estuvo presente en el Concejo Deliberante Juan Grabois, Abogado de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, quién expresó “es paradójico que en esa Basílica donde el Papa Francisco dio sus mejores homilías se este produciendo este cruel y triste proceso de reemplazo de trabajo de hombres y mujeres por lo que Francisco llama el paradigma tecnocrático”.

Publicado el Lunes 5 de Junio de 2017