Cuenta regresiva: Se acerca el cierre de listas. ¿Quiénes competirán en las PASO?

Cada dos años se vota en la Argentina, en esta ocasión la elección es de orden legislativo, a nivel nacional se eligen Diputados y Senadores, lo mismo a nivel provincial, mientras que en el ámbito local 10 concejales finalizan su mandato de cuatro años, y algunos buscarán renovar su banca. A una semana del cierre de listas, con fecha 24 de junio, hay posibilidad de interna en algunos espacios, mientras que otros sectores acordaron ir con lista única.

Dentro del peronismo, el espacio lanzado por la ex Presidente Cristina Fernandez de Kirchner “Frente de Unidad Ciudadana” tendrá dos listas: una liderada por el concejal Leonardo Boto y la otra por el ex Intendente Miguel Prince. Además, algunos referentes adelantaron que se posicionarán bajo la órbita de Florencio Randazzo, con una lista que no los condiciona de cara a las elecciones oficiales de octubre.

Por otro lado, el espacio 1País, de Sergio Massa, Margarita Stolbizer y Victoria Donda, también tendría dos listas en Luján. Una encabezada por el actual concejal Federico Guibaud y otra por el edil Jonatan Fattorini.

Desde el Frente de Izquierda se logró una lista única. En la ciudad estaría en primer lugar Arnoldo Troncoso y se habla de otros referentes que lo acompañarían como Daniela Cooper, José María Escobar, Viviana Figueroa, Diego Hormachea, Gastón Fernández y Agustín Uría. El espacio conocido como Patria Grande creó, junto a otros sectores, “Vamos”, la lista será encabezada por Andres Duhour y Carolina Francia. No se sabe quién iría de los dos en primer lugar.

-¿Qué pasa con el oficialismo?

Cambiemos, compuesto por el Pro, el radicalismo y la Unión Vecinal, también irá con lista única a nivel local. Según adelantó Nicolás Quarenta, los tres primeros lugares serían para estos espacios, posiblemente el primer candidato a concejal sería del radicalismo, a cargo de Fernando Casset.

Publicado el Viernes 16 de Junio de 2017