COU: Piden que se prorrogue por 3 meses su aprobación

A horas de una nueva sesión por e Código de Ordenamiento Urbano, se presentó un comunicado titulado: ¿Por qué la aprobación de este COU perjudica al pueblo de Luján?. Tal documento se presentó en el Honorable Concejo Deliberante y también se le entregó una carta al Intendente Oscar Luciani. El comunicado lleva las firmas de las organizaciones: Patria Grande, Movimiento Evita, Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, Compromiso Peronista, Corriente Peronista, Corriente Patria Para todos, Reafirmación Peronista, Movimiento de Participación Popular.

Los puntos que fundamentan la preocupación por el proyecto que se pretende aprobar:

1) NO se implementan mecanismos claros de participación popular en la aprobación ni en sus futuras modificaciones. No se hace lugar a la participación de sociedades de fomento, entidades, instituciones ni a movimientos sociales. Se pretende aprobar este proyecto sin una convocatoria a una audiencia pública de acuerdo al procedimiento que requiere este tipo de normas

2) Por ausencia de una planificación integral, el 70 por ciento de ruralidad queda sometido a la presión inmobiliaria, tornando inviable las actividades productivas propias de una ciudad de “tercer cordón” o una ciudad intermedia de las características de Luján así como para loteos destinados a vivienda social.

Hay que decirlo sin medias tintas. La aprobación de este proyecto sin las debidas regulaciones provocará automáticamente un aumento del valor del suelo, llevando el costo de los lotes a montos inalcanzables para la comunidad de Luján. También contribuirá a la desarticulación del sector productivo debido a un cuadro de usos del suelo tan difuso que habilita en zonas rurales tanto la existencia de un tambo como de un barrio privado

3) La falta de Integralidad en la definición de urbanizaciones cerradas pero también de nuevos loteos abiertos extendiendo la zona urbanizable, hace recaer la responsabilidad de los servicios públicos en el municipio y, por ende, en las tasas que pagaremos todos los contribuyentes. Para ser más claros: de aprobarse este proyecto, la demanda de ampliación de servicios que generará la gran expansión del negocio inmobiliario privado (barrios privados, countries, clubes de campo), la deberemos pagar todos agravando el retraso que tiene Luján desde hace años en materia de infraestructura.

4) No se contempla instalación de un predio para el tratamiento de los residuos sólidos urbanos y para una planta depuradora de residuos cloacales, lo que enciende una alarma respecto a la previsión de externalidades producto de la ampliación de zonas urbanas. Entendemos que estos son fundamentales para cualquier planificación urbana y su omisión responde a otros intereses (también afines al sector inmobiliario).

5) Podemos agregar muchos argumentos más a partir de la poca información disponible que hay del nuevo proyecto. Solo mencionaremos algunos: no hay claridad de cuáles son las áreas destinadas a la producción industrial (ni cuál es el tipo de industria que se promueve atendiendo las características de la zona); no hay contemplada protección del patrimonio histórico en el casco céntrico de Luján; no hay definido cuales son los espacios verdes o ámbitos de recreación (plazas, parques, etc.) para los vecinos, entre otras cuestiones

“Estos son algunos de los motivos por los cuales la aprobación de este proyecto resulta perjudicial para el pueblo de Luján precisamente porque no se tiene en consideración ninguna de sus derechos esenciales”, destacaron.

Publicado el Lunes 20 de febrero de 2017