Corte: Estudiantes de la UNLu protestaron contra la reforma del Plan de Historia

Docentes y alumnos de la carrera Profesorado de Historia elaboraron un documento en rechazo a la reforma por parte del Consejo Superior:

En el marco del plan de lucha, iniciado a raíz de la adecuación de la Universidad Nacional de Luján al regresivo Plan Maestro, que contiene normativas específicas para la Educación Superior a través de un Sistema Nacional de Reconocimiento Académico.

Denunciamos que éste S.N.R.A desembarca hoy en nuestras carreras violando nuestra autonomía universitaria, y a pesar de lo planteado por los miembros del “Honorable Consejo Superior” en el primer cuatrimestre, ya han empezado a arrasar con conquistas históricas, como el avance de reformas compulsivas sobre las carreras, sin contar con la participación de claustros fundamentales como el estudiantil, el docente y/o el claustro de graduados.

A esta situación desde ya, ILEGITIMA, por realizarse a espaldas de la comunidad universitaria, le sumamos una situación de total ILEGALIDAD ocurrida en la carrera de Profesorado en Historia, la que se encontraba discutiendo reformas al actual Plan de Estudios, y de forma arbitraria este es enviado al Consejo Superior para que se apruebe una propuesta realizada por tres autoridades de la carrera ; ante esta situación violatoria de nuestro propio estatuto, el que contempla en su artículo VI, que las reformas de los Planes de Estudios son ámbito de las Comisiones de Planes de Estudio(C.P.E) un grupo de estudiantes nos presentamos en la sesión para solicitar que el tema vuelva a la C.P.E. Ante la presencia de los estudiantes a las 14 horas, los consejeros se levantaron de la sesión y pasaron a un cuarto intermedio, que sería retomado a las 21:30 horas.

A las 21:30 horas, ante la llegada de estudiantes y una consejera superior corroboramos que la sesión que fue convocada para las nueve y media de la noche ya había terminado; una reforma que llegó de forma irregular al Consejo Superior, fue aprobada, todo parece indicar, de forma ilegal ya que al pedir el libro de los presentes, se registra una sola firma perteneciente al consejero Alejandro Rueda. También queremos informar que el día lunes solicitamos las actas del Consejo y nos fueron negadas, aduciendo que aún no habían sido realizadas. Lo mismo ocurrió cuando pedimos los audios de la sesión.

De no mediar cambios significativos, en este tipo de prácticas y en nuestra acción, nuestras carreras estarán condenadas a recibir pasivamente, y sin instrumentos intelectuales adecuados, un saber convencional que, salvo excepciones, solo servirá para reproducir el orden social vigente.

Es por esto, que el día lunes a partir de las 15 horas, como parte de una jornada de lucha y visibilización del avance de estas medidas antidemocráticas, que tienden a allanar el camino hacia la mercantilización de la educación Superior, te convocamos a participar de las diferentes acciones que se llevaran adelante en la sede central de la Universidad Nacional de Lujan.

No al Plan Maestro y su Sistema Nacional de Reconocimiento Académico.

Si a una educación de calidad.

No a la Ley de Educación Superior.

Si al pensamiento crítico.

No a la reforma Ilegitima e Ilegal del Profesorado en Historia.

Publicado el lunes 6 de noviembre de 2017