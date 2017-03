Convocan a integrar el Consejo Permanente para la Seguridad Ciudadana

En virtud de lo establecido por la Ordenanza N° 4509; texto ordenado, que regula el funcionamiento del Consejo Permanente para la Seguridad Ciudadana (CPSC), la cual indica en su artículo 6° que todos los integrantes del Consejo durarán un año en el cargo y considerando que dicho plazo está por cumplirse, la Municipalidad de Luján convoca a todas las entidades comunitarias y vecinos particulares de nuestro Partido a participar de la nueva conformación del CPSC para el año 2017.

Dicha Asamblea se llevara a cabo el día JUEVES 27 de ABRIL.

En tal sentido, cabe informar que el Órgano Ejecutivo del Consejo se integra de la siguiente manera:

• Cuatro (4) lugares representando a las Sociedades de Fomento

• Un (1) lugar representando al sector Comercial, Industrial y Turístico

• Un (1) lugar representando al sector Agropecuario

• Dos (2) lugares representando a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG´S)

• Dos (2) lugares para vecinos particulares

• Seis (6) lugares para representantes de cada una de las localidades

• Un (1) representante del Consejo Escolar

• Dos (2) Concejales en representación del HCD

En estas circunstancias podrán presentarse las Asociaciones Civiles con Reconocimiento Municipal vigente o en trámite por la designación por escrito e un representante en carácter de titular y uno en carácter de suplente, y con los datos de cada uno de ellos; a saber: Nombre y Apellido; D.N.I.; domicilio y firma, como así también la firma de dos integrantes de la Comisión Directiva avalando los representantes.

Asimismo, los vecinos particulares que tengan domicilio en la Ciudad de Lujan (NO localidades) que quieran participar deberán ser mayores de edad, acreditar actividad lícita, aclarar si se postulan para integrar el Órgano Ejecutivo o el Órgano Deliberativo, y registrarse con su firma y fotocopia de DNI.

Cabe aclarar de resultar la inscripción en tiempo y forma de más del número establecido precedentemente para integrar el Órgano Ejecutivo, en la primera sesión del Consejo, deberá instarse a la elección entre las entidades registradas por sector (Sociedades de Fomento, ONG´S, etc.), mediante el sistema de simple mayoría y minoría. Las Entidades inscriptas que no resulten electas formaran parte de manera automática del Órgano Deliberativo del CPSC. Lo mismo ocurre con los particulares inscriptos.

En el caso de los representantes de las localidades (Open Door, Torres, Carlos Keen, Olivera, Jáuregui- Pueblo Nuevo y Cortines), deberán inscribirse en el registro de postulantes para integrar el Órgano Ejecutivo del CPSC que abrirá en la Delegación Municipal de cada Localidad mencionada. Los requisitos de inscripción serán: Ser mayor de edad, acreditar activada lícita, poseer domicilio en la localidad y registrarse con su firma y fotocopia de DNI.

De inscribirse más de un postulante, se establecerá su selección por el vecindario, mediante elecciones abiertas, las que deberán concretarse con una anticipación de una semana a la convocatoria de la Asamblea del citado Consejo Permanente. La elección se llevará a cabo en la delegación Municipal de la localidad, bajo la fiscalización Delegado Municipal y de un funcionamiento municipal designado al efecto, pudiendo participar todo vecino mayor de dieciséis (16) años de edad que acredite domicilio en la Localidad. La representación del sector como titular, quedara en el vecino más votado, siendo su suplente el segundo postulante con más votos.

El plazo final para el registro y la presentación de la documentación será el viernes 21 de abril inclusive.

Para la inscripción o cualquier tipo de información en referencia a la participación del CPSC u obtención de Reconocimiento Municipal, comunicarse a la Dirección de Entidades Comunitarias al teléfono 435698, o personalmente en Mariano Moreno N° 1290, de lunes a viernes en el horario de 7:15 a 12:15.

Publicado el Martes 21 de Marzo de 2017