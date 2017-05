Controversial debate por el sistema de estacionamiento medido

El cuerpo deliberativo volvió anclar su debate en la situación del estacionamiento medido y en lo particular sobre lo que pasará con la zona histórico basilical. El concejal Leonardo Boto, fue quien abrió el debate, señalando que la puesta en marcha es ilegal y considerando que se deben suspender la ejecución de las multas en el mes de abril, ya que el mismo no estaba funcionando con normalidad. El principal punto es cuestión fue el plazo de 90 días para la colocación del sistema en la zona turística, donde efectivamente se vencieron los plazos y la oposición no le cedió una prorroga al Departamento Ejecutivo.

Los concejales de la oposición, consideraron que el Ejecutivo podría haber dejado sin efecto el artículo correspondiente a la prórroga de 90 días y sostuvieron que cuentan con la facultad para hacerlo. “Ahora sale un decreto por el cual, el Ejecutivo, el Intendente habla de imposibilidad material para resolver estas cuestiones y automáticamente decreta que como hay una imposibilidad material que contradice convenios firmados, contradice cuestiones del propio ejecutivo municipal, contradice absolutamente todo lo hecho en el último año y medio con respecto al estacionamiento medido”, resaltó Boto. Asimismo, dijo que el decreto presentado por el Intendente, habilita el funcionamiento del estacionamiento en la zona céntrica.

Por otro lado, los cuidacoches también tomaron la palabra y expresaron que en la próxima semana estarán presentando un proyecto. Por su parte, el concejal Gabriel Jurina aseguró “acá hay cuestiones legales, jurídicas, y de sentido común. En relación a la prórroga, el edil Carlos Pedro Pérez manifestó “los 90 días se pusieron porque el argumento era como le vamos a cobrar a los de Luján y no a los de afuera”

“Se están atropellando las facultades de este concejo deliberante ha modificado una ordenanza a través de una reglamentación que es un decreto”…”lo que observo es que se está incumpliendo una ordenanza que aprobó el Concejo Deliberante”, argumentó el concejal Facundo Romero. En contraposición, el concejal Artero aseguró que el Cuerpo Deliberativo se está tomando atribuciones que no corresponden.

Finalmente, luego de un largo debate, se determinó el pase a las comisiones de Legislación, Seguridad Transporte y Tránsito y la de Economía.

